Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зіткнення крижаних гігантів призвело до появи однієї планети, яка в сотні разів більша за Землю

Зіткнення крижаних гігантів призвело до появи однієї планети, яка в сотні разів більша за Землю

Момент зіткнення двох масивних крижаних планет / Фото: livescience

Вчені вперше спостерігали наслідки такої катастрофічної події.

Учені вперше змогли побачити світло, яке залишилося після катастрофічного зіткнення двох величезних крижаних планет, розміром з Нептун у зоряній системі на відстані 3600 світлових років від нас.

Про це пише Live Science.

Вчені вважають, що в цій зоряній системі зіткнулися дві планети розміром з Нептун. Унаслідок зіткнення двох планет утворилася одна величезна гаряча планета, яка в сотні разів більша за Землю та її температура становить 700 градусів Цельсія. А з уламків, що залишилися, сформуються супутники нового об'єкта.

Астрономи заявили, що вони вперше спостерігали наслідки такої катастрофічної події, адже ніколи ще не вдалося виявити світло, що випромінюється новим космічним об'єктом, який виник після злиття двох планет.

Раніше група астрономів оголосила про те, що вони виявили за межами пояса Койпера 12 нових об'єктів, що вказує на існування другого пояса Койпера, а значить регіону Сонячної системи, про який ми ще не знали.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
681
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація