Зловісний сміх у пустелі Наміб: вчені розкрили таємницю невловимої істоти, що кричить у темряві

У пустелі Наміб (Південна Африка) вчені зробили значне зоологічне відкриття, збільшивши відому кількість видів гавкаючих гекконів (підряд Gekkota) з трьох до дев’яти. Дослідження базувалося на аналізі вокалізації (шлюбних криків), генетичних даних та морфологічних особливостей цих надзвичайно потайних ящірок.

Про це повідомляє Scientific American.

Причина відкриття: Різниця у вокалізації

Дослідження розпочав Франсуа Беккер, який звернув увагу на відмінності у шлюбних криках гекконів, що мешкають у двох сусідніх районах. Самці видають ці крики (схожі на "зловісний сміх") біля своїх нір для залучення самок.

Gekkota / © Scientific American

Оскільки відомо, що різні види ящірок мають унікальні крики, які запобігають схрещуванню, Беккер припустив, що відмінності у висоті та частоті криків вказують на різні види, а не на один (Ptenopus garrulus).

Інтегративна таксономія та результат

Беккер зібрав зразки гекконів у піщаному морі Наміб та на прилеглих гравійних рівнинах, де звучали різні крики.

Зразки були піддані генетичному секвенуванню. Результати показали, що ящірки, які раніше вважалися одним видом, генетично не збігаються. Дослідження охопило пустелі Наміб і Калахарі, зважаючи на переваги видів до різних ґрунтів.

Гекони / © Scientific American

У статті, опублікованій у журналі Vertebrate Zoology, Беккер (нині головний куратор Національного музею Намібії) встановив, що три відомі види гавкаючих гекконів Південної Африки насправді складаються з дев'яти окремих видів. Деякі з цих видів розділені 25 мільйонами років еволюції.

Значення для біології

Тривале об'єднання різних видів під однією назвою відбувалося через те, що геккони рідко залишають свої нори, і вони надзвичайно схожі візуально.

Це відкриття є прикладом інтегративної таксономії, де для класифікації використовуються різні типи даних: морфологія, забарвлення, звуки та послідовність ДНК, як зазначив експерт з гекконів Аарон Бауер.

Точна класифікація видів необхідна для оцінки їхнього поширення та переваг у середовищі існування. "Ми прийдемо до невірних висновків, якщо об'єднаємо два або більше видів під однією назвою," — додав Бауер.