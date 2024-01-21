Зміна клімату може звільнити стародавні віруси: про що попереджають вчені

Стародавні патогени, які були заблоковані протягом сотень тисяч років, починають виходити з вічної мерзлоти у міру зміни клімату — і приблизно 1% з них може становити значний ризик.

Про це пише видання The Guardian.

Це може загрожувати людству новою пандемією, вважають учені. Вони припускають, що нова глобальна надзвичайна ситуація може бути спровокована саме хворобою з далекого минулого.

"Актуальний аналіз загроз пандемії зосереджений на захворюваннях, які можуть виникнути в південних регіонах, а потім поширитися на північ. Натомість мало уваги було приділено спалаху, який може виникнути на крайній півночі, а потім поширитися на південь. Це, на мою думку, недопрацювання, адже там є віруси, які можуть заразити людей і викликати новий спалах хвороби", – каже французький генетик Жан-Мішель Клавері.

Вічна мерзлота – це суміш ґрунту, гравію та піску, скріплених льодом. Він зустрічається на або під поверхнею Землі в регіонах Арктики, включаючи частини Аляски, Гренландії, росії, Китаю, Північної та Східної Європи. Коли утворюється вічна мерзлота, такі мікроби, як бактерії та віруси, можуть опинитися в ній і можуть виживати в стані призупиненої активності протягом тисяч або навіть мільйонів років. Тепліші періоди можуть запустити метаболічні процеси, які дозволять цим сплячим мікробам реактивуватися та розмножуватися.

Раніше вчені заявили, що Земля вступила в еру "глобального кипіння". Через зміну клімату Земля наблизилася перетнути у цьому столітті низку переломних точок, які позначатимуть незворотний перехід до нового стану екосистем на планеті, навіть за усунення фактору, що до нього призвів.

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