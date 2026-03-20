Зміна клімату посилює спалахи хвороб у світі: що з’ясували вчені

Комар / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, можуть значно посилювати спалахи інфекційних хвороб. Це підтверджують результати нового дослідження, присвяченого поширенню лихоманки денге у світі.

Про це повідомило видання earth.com.

Вчені звернули увагу на випадки появи цієї хвороби в нетипових регіонах, зокрема у США. За їхніми висновками, денге більше не є виключно «тропічною хворобою» — тепліший клімат і частіші зливи створюють сприятливі умови для комарів-переносників.

Реклама

Щоб перевірити цей зв’язок, дослідники проаналізували наслідки циклону, який у 2023 році вдарив по північному заходу Перу — регіону, що зазвичай є посушливим. Після сильних дощів і повеней там зафіксували різкий спалах денге, який приблизно вдесятеро перевищив звичні показники.

За оцінками науковців, близько 60% випадків захворювання у найбільш постраждалих районах були безпосередньо пов’язані з екстремальними опадами та високими температурами. Це означає близько 22 тисяч додаткових випадків, яких, ймовірно, вдалося б уникнути за відсутності таких погодних умов.

Причина такого ефекту — у поєднанні води й тепла. Після сильних дощів утворюються численні осередки стоячої води, де розмножуються комарі. Водночас підвищена температура пришвидшує їхній життєвий цикл і активність, що сприяє швидшому поширенню вірусу.

Водночас дослідники зауважили: у холодніших районах, які також постраждали від циклону, подібного сплеску захворюваності не було. Це свідчить, що самі опади недостатні — ключову роль відіграє саме тепло.

Реклама

Окремо кліматологи проаналізували, як змінилася ймовірність подібних погодних умов. За їхніми даними, екстремальні опади на північному заході Перу нині трапляються приблизно на 31% частіше, ніж у доіндустріальний період. Якщо ж врахувати і підвищення температури, ризик таких умов, які спричинили спалах денге, зріс майже втричі.

Автори дослідження наголошують: це свідчить про вже наявний вплив кліматичних змін на здоров’я людей. Водночас вони вказують на можливі способи зменшення ризиків — зокрема, боротьбу з комарами у зонах ризику ще до початку спалахів, вакцинацію та інвестиції в інфраструктуру, яка зменшує наслідки штормів.

«Оскільки екстремальні погодні явища стають все частішими через зміну клімату, нам потрібно мислити стратегічно та діяти рішуче, щоб запобігти епідеміям, що переносяться комарами», — зазначила провідна авторка дослідження Меллорі Гарріс.

