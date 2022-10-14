Зміна клімату та вирубування лісів знову змушує мавп еволюціонувати

Підвищення температури та зменшення площі лісів змушує приматів, що живуть на деревах, проводити більше часу на землі в пошуках тіні та води.

Через зміни клімату та вирубування лісів нова хвиля приматів спускається з дерев, повторюючи той самий еволюційний стрибок, який привів наших далеких предків на шлях до людства.

Про це розповів дослідник з університету Оксфорд Брукс у Великій Британії Джузеппе Донаті виданню New Scientist.

Науковець працював у групі, яка провела понад 150 тисяч годин спостережень за 47 видами приматів, що живуть у майже 70 районах Мадагаскару та Америки. Проведені дослідження свідчать, що зміна середовища проживання є глобальною тенденцією.

“У більшості тропічних країн, де живуть ці види, люди експлуатують ліси. Це створює прогалини та розкриває лісовий покрив. Таким чином, відбувається підвищення температури”, - зазначив науковець.

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Донаті додав, що вирубка лісів “працює в тандемі зі зміною клімату”, змушуючи тварин шукати нові місця проживання. Як приклад він навів зміни місця проживання мадагаскарських бамбукових лемурів, які, за звичай, більшу частину свого життя проводять на деревах.

“На півдні Мадагаскару, на дуже фрагментованій території, ці бамбукові лемури вибираються з лісу і пасуть траву, схожі на маленьких корів”, - зауважив дослідник.

Достеменно невідомо, що змусило наших найдальших предків покинути дерева та почати кочувати африканською саваною. Вважається, що зміна середовища існування була викликана зміною клімату.

Теперішні зміни відбуваються набагато швидше, ніж природні коливання клімату Землі, які були в минулому. Тож не виключено, що людиноподібні мавпи, як і предки людей, теж будуть змушені адаптуватися та еволюціонувати.

Нагадаємо, цього року Нобелівську премію отримав Сванте Паабо за відкриття щодо геномів вимерлих гомінід та еволюції людини.

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