Зміна клімату за допомогою технологій: чому людство не зможе покращити погоду

Зміна клімату

На тлі кліматичних змін та температурних рекордів, ідея контролювати погоду за допомогою технологій стає все більш обговорюваною. Концепції, що раніше здавалися науковою фантастикою, сьогодні розглядають уряди та корпорації. Однак чи справді геоінженерія може стати вирішенням проблеми, чи лише створить нові, непередбачувані загрози?

Про це пише Frontiers.

Що таке геоінженерія та як вона працює?

Геоінженерія — це масштабне технологічне втручання в природні системи Землі з метою впливу на клімат. Цей підхід поділяється на дві основні групи:

Управління сонячним випромінюванням (SRM): Мета — відбивати сонячне світло назад у космос. Це можна зробити, наприклад, розпилюючи у стратосфері дрібні частинки (діоксид сірки, крейду), що імітує охолоджувальний ефект від вивержень вулканів. Видалення вуглекислого газу (CDR): Ці технології спрямовані на вилучення вуглецю з атмосфери. Сюди належить пряме уловлювання CO2 з повітря або «удобрення» океану для стимуляції росту фітопланктону, який поглинає вуглець.

Ключові ризики та занепокоєння вчених

Хоча деякі науковці підтримують дослідження геоінженерії як можливого рішення, більшість експертів застерігають від поспішних дій. Їхні головні побоювання:

Непередбачувані наслідки. Навіть найпотужніші комп’ютери не можуть спрогнозувати довгостроковий вплив таких втручань. Існує ризик запустити неконтрольований цикл, що може призвести до значного похолодання чи втрати врожаїв.

Боротьба з симптомами, а не з причиною. Геоінженерія не вирішує головну проблему — викиди парникових газів. Вона лише «маскує» потепління, створюючи хибне відчуття безпеки та відволікаючи від єдиного дієвого способу зупинити кризу — скорочення викидів від викопного палива. Це може спонукати до подальшого забруднення.

Геополітичні конфлікти. Моделювання показує, що такі проєкти можуть змінювати регіональні погодні умови, спричиняючи посухи чи повені. Це створить напругу між країнами, оскільки одні регіони виграватимуть, а інші — страждатимуть.

«Шок припинення». Якщо проєкт з геоінженерії з будь-якої причини зупиниться, планета може зіткнутися з катастрофічним стрибком температури, змушуючи майбутні покоління підтримувати його століттями.

Етичні питання. Комітет ООН з прав людини попереджає, що геоінженерія може завдати шкоди мільярдам людей, особливо тим, хто найменше винен у кліматичній кризі — корінним народам, фермерам та рибалкам.

Висновок: зосередитися на перевірених рішеннях

Замість того, щоб покладатися на ризиковані «технологічні виправлення», наукова спільнота закликає уряди зосередитися на вже відомих та ефективних рішеннях: швидкому скороченні використання викопного палива та переході на відновлювані джерела енергії.

Нагадаємо, за даними синоптиків, погода 11 та 12 вересня буде дощовою. Так, у західних областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища, зокрема пориви вітру та значні опади. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нешодавно через негоду в Києві стався справжній потоп. Низка вулиць перетворилися на «Венецію».

Раніше повідомлялося, наприкінці літа Іспанію та Португалію охопили масштабні лісові пожежі, які вчені безпосередньо пов’язують із глобальним потеплінням. За їхніми висновками, екстремальні погодні умови, що раніше могли виникати раз на 500 років, тепер повторюються кожні 15 років.