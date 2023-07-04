Зміни клімату буквально зменшують людський мозок - нове дослідження

Отрмані дані можуть доповнити розуміння того, як люди розвиваються й адаптуються у відповідь на стрес навколишнього середовища.

Дослідження вчених показали, що зміни клімату і зменшення розміру людського мозку можуть бути повʼязані.

Про це пише Science Alert.

Джефф Морган Стібел з Музею природної історії в Каліфорнії вивчив, як змінювався розмір мозку 298 представників роду Homo за останні 50 тисяч років — у звʼязку з температурою, вологістю та кількістю опадів. Коли клімат став теплішим, середній розмір мозку значно зменшився.

"Схоже, що зміни розміру мозку відбуваються через тисячі років після зміни клімату, і це особливо помітно після останнього льодовикового максимуму", - зазначив він.

Це відкриття означає, що глобальне потепління, яке триває, може суттєво вплинути на фізіологію людей.

Раніше стало відомо, що у 2023-2024 роках середня температура повітря у світі може встановити новий рекорд через зміни клімату та ймовірне повернення погодного явища "Ель-Ніньйо".

Під час дії феномену "Ель-Ніньйо" вітри, що дмуть на захід уздовж екватора, сповільнюються, а тепла вода рухається на схід і спричиняє високу температуру на поверхні океану. "Ель-Ніньо" зазвичай асоціюється з рекордними температурами на глобальному рівні.

Наразі найспекотнішим роком вважають 2016, який збігся із сильним "Ель-Ніньйо". Утім, зміни клімату спричиняли хвилі спеки навіть тоді, коли цього явища не було.

"Якщо "Ель-Ніньйо" все-таки розвинеться, є великі шанси, що 2023 рік буде спекотнішим за 2016-й, адже світ нагрівається й далі, а люди продовжують спалювати викопне паливо", — розповіли в Інституті Грантема Імперського коледжу Лондону.

Проблему кліматичної кризи на Землі розв'яже Місяць: що пропонують вчені

Американські вчені запропонували дуже незвичайне рішення для боротьби із глобальним потеплінням. Вони вважають, що можна використовувати місячний пил для того, щоб створити захисний "екран" навколо Землі, який зменшив би рівень сонячного випромінювання. Але інші вчені скептично поставилися до цієї ідеї та вважають, що потрібно просто скоротити використання викопного палива, пише The Guardian.

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