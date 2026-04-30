Змії з ногами: учені натрапили на скам’янілість, яка змінює історію їхньої еволюції

Змія / © Pixabay

Реклама

Учені дослідили рідкісну скам’янілість, яка показала, що давні змії колись мали задні кінцівки й виглядали зовсім інакше, ніж сучасні плазуни. Знахідка в Аргентині допомогла краще зрозуміти, як змії поступово втратили ноги та набули своєї нинішньої будови.

Про це йдеться в матеріалі Daily Galaxy.

Йдеться про рештки Najash rionegrina — давньої змії, яка жила майже 100 мільйонів років тому. Скам’янілість показує, що ранні представники змій ще зберігали задні кінцівки, а також мали окремі кістки черепа, яких уже немає у сучасних видів.

Реклама

Це свідчить, що змії не стали безногими одномоментно. Їхня еволюція була поступовою: тіло витягувалося, кінцівки зменшувалися, а череп змінювався й ставав більш рухливим.

Скам’янілість Najash rionegrina. / © Science Advances

Змія з ногами та “старим” черепом

У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, науковці описали Najash rionegrina як вид, у якого процес втрати кінцівок ще тривав.

Особливо важливою деталлю стала наявність виличної кістки в черепі. У сучасних змій вона майже повністю відсутня, тому ця знахідка допомогла переглянути давні уявлення про будову черепа ранніх змій.

Співавтор дослідження Майкл Колдвелл зазначив, що відкриття виправляє понад століття помилкових уявлень про анатомію цих плазунів. За його словами, висновки ґрунтуються не на припущеннях, а на реальних даних.

Реклама

Художня реконструкція змії Najash rionegrina. / © The Daily Galaxy

Що показало сканування

Щоб не пошкодити скам’янілість, дослідники використали мікрокомп’ютерну томографію. Завдяки цьому вони змогли детально відтворити череп і побачити структури, приховані всередині породи: нервові канали, шляхи кровоносних судин і дрібні кісткові елементи.

Сканування допомогло зрозуміти, як окремі частини черепа з часом зменшувалися або зникали. Саме ці зміни згодом привели до появи гнучкого черепа, характерного для сучасних змій.

Походження змій виявилося складнішим

Знахідка також ставить під сумнів ідею, що предки сучасних змій були лише дрібними рийними тваринами. Провідний автор дослідження Фернандо Гарберольо вважає, що предки сучасних змій могли бути більшими, мати широкі пащі та довго зберігати задні кінцівки.

Інші пізніші дослідження також показують, що еволюція змій не йшла одним простим шляхом. Деякі ранні види могли поєднувати рийний спосіб життя з більш гнучкою поведінкою, а окремі стародавні змії сягали понад метра завдовжки.

Реклама

Najash rionegrina залишається одним із найважливіших прикладів цього перехідного етапу — коли змії вже набували сучасних рис, але ще зберігали ознаки своїх давніх предків.

Новини партнерів