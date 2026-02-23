Змії завдовжки з фуру: який вигляд мали найбільші гіганти в історії Землі

Модель титанобоа в натуральну величину з крокодилом у пащі / © Smithsonian Institution

Після зникнення динозаврів на Землі панували справжні монстри завдовжки з вантажівку. Змії Титанобоа та Васукі шокували вчених своїми масштабами. Ці гіганти полювали на крокодилів та навіть китів.

Про це повідомляє iflscience.

Титанобоа: гігант із доісторичного світу

Приблизно 66-56 млн років тому на території сучасної Північної Колумбії мешкав величезний хижак — Titanoboa cerrejonensis, справді колосальна змія.

Її рештки виявили на початку 2000-х під час розкопок у вугільних шахтах Серрехону. У цьому місці знайшли майже дві сотні скам’янілостей, і один із науковців згадував, що кістки буквально траплялися всюди під ногами.

У палеоценову епоху ця територія була вкрита величезними заболоченими джунглями з надзвичайно вологим кліматом. Кількість опадів була майже удвічі більшою, ніж нині в Амазонії. Тут вирувало життя: черепахи, крокодили й риби були значно більшими за сучасних родичів, і титанобоа також вирізнялася велетенськими розмірами.

Спершу її довжину оцінювали в 9-11 м, однак згодом розрахунки збільшилися до приблизно 14 м — це зіставно з довжиною найбільших напівпричепів вантажівок. Маса змії сягала близько 1,1 т — приблизно вдвічі менше, ніж у носорога.

Цікаво, що відкриття могло й не відбутися: перший знайдений хребець випадково потрапив до колекції решток, які вважали крокодилячими. Лише уважний студент-палеонтолог зрозумів, що це кістка гігантської змії.

Подальші дослідження дозволили знайти понад сотню хребців щонайменше від 28 особин. Вчені зізнавалися, що довго сумнівалися, чи можуть ці величезні кістки взагалі належати зміям.

Васукі: новий рекордсмен

Понад 10 років титанобоа вважалася найбільшою змією в історії, але 2024 року вчені описали нового претендента — Vasuki indicus. Ширина одного її хребця становила близько 11 см. На основі цих даних науковці змоделювали розміри тіла й отримали ще більш вражальні показники.

За оцінками, довжина Васукі могла сягати 11-15 м, тож вона, ймовірно, перевершувала титанобоа.

Ця змія жила приблизно 47 млн років тому на території сучасної Індії. Вона належала до вимерлої групи й, судячи з супутніх решток, живилася переважно водними тваринами — рибами, скатами, крокодилами, черепахами та навіть примітивними китами.

Чому сучасні змії значно менші?

Порівняно з давніми гігантами сучасні змії мають набагато скромніший вигляд: рідко які перевищують 10 м. Рекорд належить самці сітчастого пітона завдовжки близько 7,2 м (або майже 8 м у розслабленому стані).

Причина відсутності сучасних гігантів доволі проста: змії є холоднокровними, тому їхні розміри значною мірою залежать від температури середовища. У палеоцені та еоцені клімат був значно теплішим, що й дозволяло зміям досягати колосальних розмірів.

Попри те, що сьогодні клімат швидко теплішає, науковці вважають, що цей процес відбувається занадто стрімко, щоб змії змогли еволюційно знову вирости до таких масштабів.

До слова, вчені з Лондонського музею природної історії ідентифікували новий вид «парадоксальної змії» Paradoxophidion richardoweni, що жив 37 млн років тому. Хребці рептилії знайшли в Англії ще 1981 року, але лише зараз за допомогою КТ та 3D-моделювання встановили їхню приналежність до ранньої гілки сучасних змій. Цей вид періоду еоцену поєднував риси різних груп рептилій і, ймовірно, вів водний спосіб життя. Відкриття допомагає краще зрозуміти еволюцію плазунів та демонструє важливість вивчення старих музейних колекцій.