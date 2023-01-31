Знахідка на мільярд: археологи вперше знайшли морду динозавра, покриту шкірою

Археологи знайшли одну з найцілісніших скам'янілостей динозаврів: майже цілого анкілозавра, з його зазубреними шипами, більшістю кінцівок, панцирним покриттям, а також деякими кишками та вмістом шлунка.

Про це пише Futurism.

Найціннішим у знахідці є те, що шкіра та морда динозавра збереглися, хоча й для того, щоб їх побачити, науковцям довелося витрати чимало часу.

Марку Мітчеллу, техніку Королівського музею Тирелла, знадобилося 7000 годин і майже шість років, щоб ретельно ексгумувати скам'янілість, обережно відколюючи навколишній камінь.

Beyond its remarkable preservation, this remarkably-preserved dinosaur is an important key to understanding aspects of Early Cretaceous ecology, and it shows how this species may have lived within its environment. https://t.co/KA5TkyvuSv — Ars Technica (@arstechnica) January 29, 2023

"Під час підготовки я складав частинки, як пазл, і тварина почала набувати реальних обрисів", — розповів Мітчелл.

Куратор музею Дональд Гендерсон вважає, що ця знахідка буквально "одна на мільярд".

Раніше стало відомо, що під час археологічних розкопок у канадському Провінційному парку Дайносор дослідники виявили на схилі гори скам'янілість, яка є рідкісним повним скелетом динозавра.

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