Знахідка, яку чекали майже сто років: у Єгипті розкопали верхню частину гігантської статуї Рамзеса II

Спільна єгипетсько-американська археологічна місія виявила верхню частину величезної статуї фараона Рамзеса II під час розкопок в Ель-Ашмунейні, що на південь від єгипетського міста Мінья.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на повідомлення міністерства туризму та старожитностей Єгипту, зроблене у понеділок, 5 березня.

Статуя виготовлена з вапняку та знайдена її частина має висоту близько 3,8 метра. Нижню частину статуї було знайдено майже сто років тому – у 1930 році – німецьким археологом Гюнтером Редером.

Глава Вищої ради з давніх часів Єгипту Мустафа Вазірі підтвердив, що обидві знахідки є частинами однієї статуї. Тепер археологи очищають знайдений блок, щоб змоделювати, як виглядатиме статуя після об'єднання частин.

Стародавня статуя зображує фараона сидячого фараона в короні та головному уборі із зображенням королівської кобри. На задній стороні статуї у верхній частині її нанесені ієрогліфічні написи. За словами єгиптологів, ці написи прославляють великого царя, одного з наймогутніших фараонів Стародавнього Єгипту.

Рамзес другий, що увійшов до історії як Рамзес Великий, був третім фараоном дев'ятнадцятої династії Єгипту. Він правив країною 66 років — з 1279 по 1213 до нашої ери.

Розмір статуї разом з її нижньою частиною приблизно досягає семи метрів. міг би досягати близько 7 метрів.

Місто Ель-Ашмунейн, розташоване на західному березі річки Ніл, було відоме в стародавньому Єгипті під назвою Хемну, а в греко-римську епоху було регіональною столицею Гермополя Великого.

Нагадаємо, в Єгипті на дні затопленого струмка та серед сміття знайшли гігантську статую Розмеса ІІ. Фігуру знайшли неподалік руїн храму Рамзеса Другого, у місці, де згідно з легендами, було створено світ.

Раніше вчені створили реконструкцію зовнішності могутнього фараона Рамсеса II, що дозволяє побачити, як він виглядав 3200 років тому.

Завжди egyptian-US archeological mission has uncovered upper part of huge statue of King Ramses II протягом excavations South of Egyptian city of Minya, Egypt's туризму і antiquities ministry said https://t.co/9igqjisWBI pic.twitter.com /MQ59XCczH8 — Reuters (@Reuters) March 4, 2024

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