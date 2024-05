Астрономи відкрили потенційно придатну для життя планету

Команда астрономів відкрила потенційно придатну для життя планету, яка має розмір нашої Землі і знаходиться на відстані 40 світлових років від Сонячної системи.

Стаття про це відкриття була опублікована в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, інформує The Guardian.

"Ми провели розрахунки "на око", - сказав один з авторів дослідження Шишир Дхолакія. - "Ми з'ясували, що вона, ймовірно, розміром із Землю, що вона, ймовірно, має помірний клімат, і що вона дуже, дуже близько".

Він заявив що. На поверхні планети повинна бути температура, яка підходить для накопичення води, що робить її потенційно придатною для життя.

Планета має розмір Землі, або трішки менша, як Венера. Температура на її поверхні оцінюється у 42 градуси Цельсія.

Орбіта планети проходить навколо холодного червоного карлика в сузір'ї Риб, який на чверть менший за Сонце, а температура його поверхні становить близько 60 % від температури нашої зірки.

"Вона розташована всього в 40 світлових роках від нас, і це не означає, що ми зможемо дістатися до неї в найближчому майбутньому, але це означає, що ми можемо спрямувати на неї найбільші космічні телескопи у світі та зрозуміти, якою може бути її атмосфера", - каже Дхолакія.

