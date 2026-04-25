Знак @ існує з 1536 року: для чого його використовували до появи інтернету

Ноутбук / © pexels.com

Реклама

Символ @, який сьогодні асоціюється з електронною поштою та соцмережами, з’явився задовго до цифрової епохи. Перше документальне використання цього знака датується 1536 роком, хоча деякі дослідники вважають, що він міг існувати ще раніше.

Про це повідомило видання Iflscience.

Одна з найпоширеніших версій пов’язана з латинськими писарями, які вручну переписували рукописи та часто використовували скорочення, щоб пришвидшити роботу. Вважається, що символ @ міг виникнути як стилізоване скорочення латинського слова ad, що означає «до», «на» або «у напрямку». За цією версією, знак утворився з літери «a» та літери «d», закрученої в петлю.

Реклама

Ще одне раннє й доволі загадкове використання @ виявили у болгарському перекладі грецької хроніки 1345 року. Там цей символ один раз замінив літеру «А» у слові «Амінь». Чому писар застосував саме такий знак і більше не повторював цього в тексті — досі невідомо.

Існує також теорія, що французькі писарі використовували @ як декоративний варіант написання à, що означає «до». Однак переконливих доказів цієї версії небагато.

Найвагоміше історичне підтвердження використання символу знайшли 2000 року. Професор історії науки Римського університету Ла Сапієнца Джорджо Стабіле виявив знак @ у листі флорентійського купця, датованому 4 травня 1536 року. У документі символ використовувався в комерційному значенні — як позначка «за ціною». Наприклад, він міг означати, що певна кількість глеків оливкової олії продається за конкретну суму.

Саме в такому значенні знак @ використовували і значно пізніше — у XIX столітті. Бухгалтери, торговці та власники магазинів друкували його у фінансових документах та бухгалтерських книгах, щоб вказувати вартість товару за одиницю. Через це символ і з’явився на друкарських машинках.

Реклама

Справжнє «цифрове переродження» @ пережив 1971 року. Американський інженер Рей Томлінсон працював над створенням першої програми електронної пошти для ARPANET. Він шукав окреме позначення, яке би давало операційній системі чіткий сигнал про зчитування адреси — для цього знак мав майже не використовуватися ані в розмовній мові, ані в комп’ютерному коді. Саме тому символ @ виявився ідеальним варіантом.

За словами Томлінсона, він шукав знак, який рідко використовується і не викличе плутанини. Серед варіантів були кома, знак оклику чи знак рівності, однак саме @ виявився найбільш логічним і зручним. Це рішення фактично подарувало старовинному символу нове життя та зробило його однією з найвпізнаваніших емблем цифрової епохи.

Цікаво, що в різних країнах світу знак @ має свої неофіційні назви. Наприклад, мовою африкаанс його називають «хвіст мавпи», данською — «хобот слона» або «свинячий хвіст», французькою — «равлик» або «маленький равлик», івритом — «штрудель», а в тайській — словом, що приблизно означає «черв’як, який звивається».

Нагадаємо, раніше есперти розкрили найкращий спосіб створення надійного захисту, який не дозволить зловмисникам отримати доступ до вашого приватного життя.