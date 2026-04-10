Знахідка під пісками: у Китаї виявили надзвичайно добре збережений череп нового виду динозавра

Скам’янілість динозавра / © Scientific Reports

У північно-західному Китаї вчені виявили добре збережену скам’янілість динозавра, яка дозволила описати новий вид. Унікальність знахідки — у майже повному черепі, що рідко трапляється в цій групі.

Рештки виявили у формації Сіньхе в провінції Ганьсу. Вік скам’янілості оцінюють у межах 165–168 мільйонів років — це пізній юрський період. Зразок містить череп із нижньою щелепою, п’ять шийних і 29 хвостових хребців.

Дослідники наголошують, що ступінь збереження знахідки є винятковим. Добре збережені черепи еузавроподів трапляються вкрай рідко, що тривалий час ускладнювало вивчення їхньої анатомії. Цей екземпляр дозволив детально проаналізувати будову черепа та з’єднання кісток.

Отримані дані допомагають точніше відтворити спосіб життя ранніх довгошиїх травоїдних динозаврів, зокрема особливості їхнього харчування.

Новий вид отримав назву Jinchuanloong niedu. Порівняння з іншими завроподами зі Східної Азії показало поєднання примітивних і більш розвинених ознак. Зокрема, у черепі виявили характерні отвори біля верхньої щелепи та в передній частині префронтальної кістки, а також міцну посторбітальну кістку і зуби ложкоподібної форми.

Деякі анатомічні риси збігаються з особливостями інших завроподів, зокрема шунозавра та туріазавра. Це підтверджено детальним порівняльним і філогенетичним аналізом на основі двох незалежних наборів даних.

Аналіз засвідчив, що Jinchuanloong niedu належить до еузавроподів, але не входить до групи більш розвинених неозавроподів. Він займає близьке положення до гілки, яка згодом дала початок цій групі, і вважається сестринським до клади, що включає туріазаврів і похідніших завроподів.

Науковці зазначають, що ця знахідка заповнює прогалини в еволюційній історії завроподів, особливо в північно-західному Китаї, де подібні рештки знаходять нечасто.

Водночас окремі ознаки скелета свідчать, що особина могла бути ще не повністю дорослою. Зокрема, у хвостових хребцях зафіксовані незрощені елементи, а також великий отвір, що вказує на молодий або піддорослий вік. Попри це, довжина динозавра вже сягала близько 10 метрів.

Скам’янілість динозавра / © Scientific Reports

