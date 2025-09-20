Знахідка, що чекала 300 мільйонів років: хлопчик випадково зробив відкриття у власному саду

Хлопчик знайшов дивний «камінь», який вмявився коренем дерева віком 300 млн років

У тихому шотландському селі звичайна дитяча гра неочікувано обернулася науковим відкриттям. Дворічний малюк натрапив на дивний «камінь», який виявився частиною дерева, що жило сотні мільйонів років тому. Флетчер Лоу знайшов скам’янілий корінь, що належить до кам’яновугільного періоду, коли земля Шотландії була вкрита тропічними лісами.

Про це пише The Daily Galaxy.

Несподіване відкриття у власному саду

Дворічний Флетчер грався на сонці зі своїм молодшим братом у селі Кроссфорд. Жодних наборів для полювання на скам’янілості чи експертних інструментів — лише трохи бруду, іграшки та звичайний дитячий хаос. В якийсь момент хлопчик підібрав камінь, який виглядав дещо інакше. Більшість людей, ймовірно, не звернули б на нього увагу. Але не його батько, Девід Лоу, — колишній вчитель географії та любитель «гарних камінців», як він сам про себе говорить.

Після того як Девід промив знахідку, він побачив, що це древня Стігмарія — скам’янілий корінь рослини, що колись вкривала Шотландію.

«Це було до того, як відкладення вугілля в Файфі та центральній Шотландії були закладені, до ери динозаврів», — пояснив батько хлопчика.

Гарячі болота мільйони років тому

Скам’янілість походить з кам’яновугільної ери, що відбувалася приблизно 300 мільйонів років тому. У той час землі сучасної Шотландії були ближче до екватора і мали набагато вологіший клімат. Уявіть собі гігантські папороті, густі ліси та болота.

Девід пояснив, що стігмарії були частиною рослин розміром з дерева, які «домінували в ландшафті». Це були стародавні гіганти, які зрештою допомогли сформувати вугільні пласти, що досі зустрічаються по всій Шотландії.

Хоча знайти скам’янілості вздовж узбережжя Східного Файфу не є чимось надзвичайним, знайти таку річ у власному дворі — велика рідкість. Девід Лоу розповів, що не бачив нічого подібного протягом багатьох років, а його попередня знахідка була на пляжі. Сам фрагмент у досить хорошому стані й міг би бути проданий за 200 фунтів стерлінгів, однак родина не планує цього робити. Девід сказав, що залишить його собі.

Вчіть дітей частіше дивитись під ноги

«Я намагаюся зацікавити їх речами в саду», — сказав Девід, маючи на увазі своїх маленьких синів.

Хоча Флетчер майже одразу повернувся до своїх ігор з брудом, цей момент не залишився непоміченим для його батька. Це історія, що запам’ятовується: без гучних експедицій, без музейних лабораторій, лише малюк, сад і скам’янілість, яка чекала 300 мільйонів років, щоб її знайшов той, хто знав, на що дивиться.

