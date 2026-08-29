Знахідка тисячоліття: археологи знайшли місце, де Ісус зцілював людей

Археологи виявили кам’яні стіни, які, на їхню думку, були частиною місця народження апостолів Ісуса. Джерело: Музей Біблії

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Дослідники витратили понад десять років на вивчення стародавніх руїн на півночі Ізраїлю, намагаючись відшукати зникле біблійне поселення. Тепер науковці впевнені, що розкопане ними містечко Ель-Арадж є тією самою Віфсаїдою, де Ісус нагодував тисячі людей і повернув зір сліпому.

Про це пише Daily Mail.

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Археологічні докази та історичні записи

Найвагоміша археологічна підказка з’явилася у 2017 році, коли дослідники на чолі з директором розкопок Мордехаєм Авіамом викопали фрагменти мозаїки, мармуру та керамічних труб, що належали римській лазні. Окрім цього, на місці робіт було знайдено сотні рибальських важків, які вказують на головний промисел стародавнього поселення, та спеціальні крейдяні посудини, тісно пов’язані з традиційними єврейськими практиками очищення.

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Ці неймовірні знахідки ідеально збігаються із записами авторитетного історика першого століття Йосипа Флавія, який залишив детальні свідчення про суд над Ісусом та його розп’яття. У своїй фундаментальній праці «Юдейські старожитності» літописець зазначав, що правитель Ірод Пилип кардинально підвищив статус цього прибережного рибальського села, перетворивши його на справжнє урбанізоване місто під назвою Юліада.

За словами академічного директора розкопок Стівена Нотлі, виявлена римська лазня є беззаперечним доказом міського розвитку, адже подібні масштабні споруди ніколи не будували у звичайних єврейських селах. Фахівець оцінює площу цього поселення у 15–16 акрів і категорично відкидає заяви конкурентів щодо альтернативного місця Ет-Телль, розташованого за дві милі від берега, оскільки тамтешні руїни абсолютно не підтверджують стрімкого розвитку в першому столітті.

Біблійні дива та географія поселення

Знайдені руїни в Ель-Араджі дозволяють сучасному світу візуалізувати місця євангельських подій, де, згідно з Євангелієм від Марка, Ісус вивів сліпого чоловіка за межі села і повернув йому зір. Водночас Євангеліє від Луки описує пустельне місце поблизу Віфсаїди, де Спаситель нагодував п’ять тисяч людей, що повністю відповідає відкритим пасовищам за межами поселення, куди місцеві жителі виганяли свої отари.

Віфсаїда мала величезне значення для раннього християнства, адже саме звідси походили щонайменше троє найближчих апостолів — Петро, Андрій та Пилип. Місто розташовувалося відразу за річкою Йордан на території, підвладній Іроду Пилипу, що дозволяло Ісусу перебувати в безпеці поза юрисдикцією сумнозвісного Ірода Антипи, який наказав жорстоко стратити Івана Хрестителя.

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Дім апостола Петра та стародавня церква

Справжнім шоком для науковців стали залишки великої християнської базиліки кінця п’ятого століття, про існування якої не було жодних попередніх історичних згадок. Археологи натрапили на неї майже випадково у 2018 році, коли шматочки позолоченої скляної мозаїки вказали на наявність вишуканої релігійної споруди просто над стародавніми руїнами.

У серпні 2022 року команда виявила всередині церкви неушкоджений мозаїчний напис, який вшановував місцевого благодійника Константина і містив прохання про заступництво до «вождя апостолів і хранителя ключів від раю». Стівен Нотлі підкреслює, що такий величний титул міг належати виключно апостолу Петру, якому Ісус особисто пообіцяв передати ключі від Царства Небесного.

Ця мозаїка змусила науковців згадати записи паломника восьмого століття Віллібальда, який стверджував, що церква у Віфсаїді була збудована безпосередньо над будинком Петра і Андрія. Щоб перевірити цю амбітну гіпотезу, у жовтні 2023 року фахівці обережно зняли мозаїчну підлогу в найсвятішій східній частині храму і дійсно виявили під нею стіну житлового будинку першого століття.

Хоча сучасна археологія не здатна науково довести факт здійснення біблійних чудес або точно встановити імена власників цього будинку, послідовність будівельних шарів доводить безперервну пам’ять християн про це святе місце. Дослідники глибоко переконані, що виявлення рибальського села, римської забудови та візантійського храму остаточно повертає на карту світу останнє загублене місто з Євангелія.

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Нагадаємо, під озером у Туреччині знайшли церкву віком 1700 років. Вона може бути пов’язана з Першим Нікейським собором 325 року — однією з найважливіших подій в історії християнства.

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