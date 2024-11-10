Знайдена нова перуанська "мумія прибульця": ініційовано міжнародне розслідування – фото

У Перу знайшли нову "мумію прибульця", і тепер експерт із НЛО вимагає міжнародного розслідування її походження.

Про це пише Daily Star.

Журналіст Джойс Мантилья повідомив, що нещодавно виявлений "іншопланетний гуманоїд" матиме медичні скани, які будуть представлені під час слухань у Конгресі країни. У розмові з мексиканським журналістом і уфологом Хайме Мауссаном Мантилья сказав, що з нетерпінням чекає на можливість представити всі досягнення і останню інформацію про тіла. Він сказав, що істоти пройшли комп'ютерну томографію, і вони готові розкрити всі сюрпризи і новини в день слухань.

Їх називають тридактиліями Наска на честь регіону в Перу, де, як вважають, вони були вивезені Мауссаном, який стверджує, що знайшов "іншопланетні мумії", заховані в печері. Вони спричинили світову полеміку щодо їхньої автентичності. Однак стверджується, що багатовікові "іншопланетяни" з видовженими черепами мають "30% невідомої" ДНК.

Знайдено нову перуанську мумію прибульця / Фото: Jam Press

Мантилья стверджує, що вони були перевірені експертами, і каже, що вважає це одним з найважливіших відкриттів у світі. Він сказав: "Зараз у нас є майже сім тіл, які були проаналізовані".

Говорячи про останній зразок, він сказав: "Це приголомшливий зразок, до якого я отримав доступ лише декілька днів тому. Ми помітили, що характеристики цього зразка дуже, дуже специфічні. На стопах ми побачили, що пропорція між пальцями і підошвою стопи набагато більша, ніж у будь-якого іншого. Ми представляємо докази комітету з питань культури, конференціям різних національностей, які аналізували тіла. Ми не збираємося залучати лялькарів та експертів з ремесел, ми збираємося залучати лише науковців, дані та прямі результати аналізу. Це, я вважаю, одне з найважливіших відкриттів не лише в історії Перу, але й у світовій історії. Походить із земель Перу, але це спадщина, яка належить людству, і ми всі маємо право знати відповідь і походження цих істот. Те, що ми будемо вимагати в Перу, і через Конгрес на цих слуханнях – це щоб було розпочато міжнародне розслідування. Немає жодного страху, вони не повинні боятися, тому що за ними стоїть наука".

Знайдено нову перуанську мумію прибульця / Фото: Jam Press

Нагадаємо, раніше експерти зробили приголомшливу знахідку під час розтину тіл "мумій іншопланетян" із Перу. Вони побачили кістки та дивні металеві конструкції.

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