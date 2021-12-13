Знайдена у Египті царська гробниця із загадковою жінкою спантеличила вчених

На кришці саркофагу було вирізано обличчя людини, похованої у гробниці.

Археологи виявили гробницю в Дашурі – некрополі єгипетських фараонів Стародавнього та Середнього царств, приблизно за 40 км від Каїру.

Про це повідомляє Daily Express.

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Серед артефактів та реліквій археологи виявили саркофаг, який, як вважалося, належав одному з єгипетських фараонів. На це вказував той факт, що саркофаг був розміщений всередині однієї з пірамід, такий вид поховання призначався лише єгипетських правителів.

На кришці саркофагу було вирізано обличчя людини, похованої у гробниці.

Вчені почали досліджувати саркофаг із упевненістю в тому, що він належить фараону, але після реставрації з'ясувалися нові подробиці.

"Реставрація показала щось дивне: це був не фараон. Насправді ми виявили загадкову жінку всередині саркофагу", – розповіли археологи.

Поруч із жінкою було виявлено скриню, вкриту ієрогліфами, які могли містити ім'я знайденої жінки. Але кришка скрині була пошкоджена саме у тому місці, де мало бути вказане ім'я.

"Ми змогли з'ясувати, що скриня, як і гробниця, належали принцесі", — зазначили вчені.

Поки що не тільки ім'я принцеси залишається загадкою, а й причина, через яку її поховали в піраміді.

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Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

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