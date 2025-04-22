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Археологи зробили шокувальне відкриття в Єгипті, знайшовши 4000-річну гробницю.

Про це повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook фото знахідки.

Дослідники натрапили на місце поховання одного з правителів Стародавнього Єгипту. Це була гробниця Вазеріфа Ра, сина фараона Усеркафа, засновника і першого царя п’ятої династії Єгипту.

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Археологи зробили стародавню знахідку під час розкопок некрополя Сакарра, місця масового поховання на південь від Каїра.

Знайдена гробниця Вазеріфа Ра мала низку унікальних характеристик, одна з яких була особливо відзначена єгипетською урядовою організацією.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Описана як «приголомшлива» знахідка — фальшиві двері, вирізьблені з рожевого граніту.

За словами доктора Мохамеда Ісмаїла Халеда, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей, це один із перших випадків, коли фальшиві двері такого розміру і з такого матеріалу були знайдені в цій місцевості.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Двері були масивними, 4,5 метри заввишки і понад метр завширшки, з ієрогліфічними написами, що показують численні титули Вазеріфа Ра.

До них належали: «Спадковий принц, губернатор областей Буто і Нехбет, королівський писар, міністр, суддя і жрець-співак».

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Ще одне відкриття, зроблене в гробниці — статуя царя Джосера, фараона третьої єгипетської династії.

Цю статую супроводжували його дружина і десять дочок, причому дослідники стверджують, що це не було початкове місце розташування статуй.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Спочатку статуї Джосера і його сім’ї були в кімнаті поруч зі Ступінчастою пірамідою царя Джосера, але згодом були переміщені.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У пресрелізі урядової організації зазначено, що їхня місія «продовжить свою роботу, щоб визначити причину переміщення цих статуй з їхнього первісного місця розташування сюди».

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Також у гробниці був «стіл для жертвоприношень» з червоного граніту зі списком жертвоприношень, зроблених на цьому столі.

Останнє відкриття вказує на те, що гробниця, можливо, навіть не використовувалася виключно для Вазеріфа Ра.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Було знайдено «колосальну» статую з чорного граніту, яка зображала чоловіка, що стоїть. Вона датується 26-ю династією, а це означає, що гробницю використовували повторно понад 1000 років потому. На грудях статуї було викарбувано ім’я царя Неферріркаре.

Знахідки у 4000-річній давньоєгипетській гробниці / © Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

У коментарях єгиптяни схвально відгукнулися про цю знахідку, що змусило Міністерство туризму і старожитностей висловити подяку за підтримку користувачів Мережі. Їхня заява закінчується обіцянкою «продовжувати відкривати решту елементів кладовища, які вважаються унікальними для регіону».

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