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Знайдено 4000-річну давньоєгипетську гробницю з жертовним столом всередині — фото
Знахідка може змінити уявлення про поховальні традиції Стародавнього Єгипту.
Археологи зробили шокувальне відкриття в Єгипті, знайшовши 4000-річну гробницю.
Про це повідомило Міністерство туризму і старожитностей Єгипту, опублікувавши на своїй сторінці у Facebook фото знахідки.
Дослідники натрапили на місце поховання одного з правителів Стародавнього Єгипту. Це була гробниця Вазеріфа Ра, сина фараона Усеркафа, засновника і першого царя п’ятої династії Єгипту.
Археологи зробили стародавню знахідку під час розкопок некрополя Сакарра, місця масового поховання на південь від Каїра.
Знайдена гробниця Вазеріфа Ра мала низку унікальних характеристик, одна з яких була особливо відзначена єгипетською урядовою організацією.
Описана як «приголомшлива» знахідка — фальшиві двері, вирізьблені з рожевого граніту.
За словами доктора Мохамеда Ісмаїла Халеда, генерального секретаря Вищої ради у справах старожитностей, це один із перших випадків, коли фальшиві двері такого розміру і з такого матеріалу були знайдені в цій місцевості.
Двері були масивними, 4,5 метри заввишки і понад метр завширшки, з ієрогліфічними написами, що показують численні титули Вазеріфа Ра.
До них належали: «Спадковий принц, губернатор областей Буто і Нехбет, королівський писар, міністр, суддя і жрець-співак».
Ще одне відкриття, зроблене в гробниці — статуя царя Джосера, фараона третьої єгипетської династії.
Цю статую супроводжували його дружина і десять дочок, причому дослідники стверджують, що це не було початкове місце розташування статуй.
Спочатку статуї Джосера і його сім’ї були в кімнаті поруч зі Ступінчастою пірамідою царя Джосера, але згодом були переміщені.
У пресрелізі урядової організації зазначено, що їхня місія «продовжить свою роботу, щоб визначити причину переміщення цих статуй з їхнього первісного місця розташування сюди».
Також у гробниці був «стіл для жертвоприношень» з червоного граніту зі списком жертвоприношень, зроблених на цьому столі.
Останнє відкриття вказує на те, що гробниця, можливо, навіть не використовувалася виключно для Вазеріфа Ра.
Було знайдено «колосальну» статую з чорного граніту, яка зображала чоловіка, що стоїть. Вона датується 26-ю династією, а це означає, що гробницю використовували повторно понад 1000 років потому. На грудях статуї було викарбувано ім’я царя Неферріркаре.
У коментарях єгиптяни схвально відгукнулися про цю знахідку, що змусило Міністерство туризму і старожитностей висловити подяку за підтримку користувачів Мережі. Їхня заява закінчується обіцянкою «продовжувати відкривати решту елементів кладовища, які вважаються унікальними для регіону».
Нагадаємо, у Китаї знайшли сліди невідомого предка людини. Давній череп змушує переглянути історію людства.