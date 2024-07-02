Знайдено 44 000-річного вовка, що чудово зберігся: в його шлунку можуть бути доісторичні віруси

Вчені виявили стародавнього вовка, вік якого становить близько 44 000 років, який чудово зберігся в льоду.

Про це повідомляє LAD Bible.

Тіло тварини виявили в північних регіонах РФ, покритих вічною мерзлотою, в 40 метрах під крижаною вершиною.

Насправді, вовк був знайдений ще 2021 року і відтоді його зберігали вчені. Тепер вони проводять розтин. Науковці розкрили тушу вовка та взяли зразки його внутрішніх органів, а також шлунково-кишкового тракту, в яких перетравлювалася їжа.

Вчені досліджують стародавнього 44 000-річного вовка / Фото: North-Eastern Federal University

Вміст шлунка вовка поки що невідомий, але він може містити такі неприємності, як віруси, які, можливо, і вбили тварину. Завдяки цьому вчені сподіваються, що зможуть дізнатися про здоров'я вовка і навіть про те, що він міг їсти тисячі років тому.

Вчені досліджують стародавнього 44 000-річного вовка / Фото: North-Eastern Federal University

Вчені досліджують стародавнього 44 000-річного вовка / Фото: North-Eastern Federal University

Також команда обрала один зуб, щоб дізнатися про точний вік тварини, коли вона померла. Крім того, дослідження дозволить краще дізнатися про бактерії, які існували тисячі років тому.

Нагадаємо, вчені виявили іншопланетне життя у Сонячній системі. Супутники Юпітера та Сатурна вкриті придатними для життя океанами.

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