Знайдено череп страхітливого хижака зі щелепами, здатними розчавити слона – фото

Істота вистежувала та полювала на предків ранніх слонів та гіпопотамів.

Знайдено рештки лютого верхівкового хижака, який колись блукав землею – зі щелепами, достатньо сильними, щоб розчавити ранніх гіпопотамів і ранніх слонів. Це сталося після того, як вчені знайшли колаген у кістках динозавра.

30 мільйонів років тому, на території сучасного Єгипту бродив жахливий ссавець, який не мав нічого спільного з кішками, собаками чи гієнами. Нещодавно група вчених відкрила абсолютно новий вид гієнодонта – великої хижої тварини, схожої на кота, з неймовірно потужними щелепами, передає Daily Star.

Новий вид, який отримав назву Bastetodon Syrtos, був лютим гієнодонтом, подібним до бастетодона, і існував задовго до появи сучасних котів і собак. У нього були гострі, як у гієни, зуби, стверджується в дослідженні, опублікованому в Journal of Vertebrate Palaeontology.

Тварина блукала африканською екосистемою і полювала на приматів, ранніх бегемотів, ранніх слонів і бобрів, подібно до гіраксів, у доісторичних лісах, які були розташовані на південний захід від сучасного Каїра, Єгипет.

Гієнодонт / Фото: Ahmad Morsi

Метт Бортс, співавтор дослідження і куратор відділу скам'янілостей Музею природничої історії Центру лемурів Дьюка при Університеті Дьюка в США, назвав знахідку черепа тварини "одним з найважливіших місць знахідки скам'янілостей в Африці".

Він сказав: "Без нього ми б дуже мало знали про походження африканських екосистем та еволюцію африканських ссавців, таких як слони, примати та гієнодонти".

Череп гієнодонта / Фото: Professor Hesham Sallam

Рештки гієнодонтів бастетодонтів були знайдені, коли команда палеонтологів розкопувала 30-мільйонні шари гірських порід у западині Фаюм у пошуках доказів еволюції ссавців в Африці.

Шорук Аль-Ашкар, співавтор дослідження і палеонтолог з Університету Мансура, розкрив деталі історичного відкриття і сказав: "Коли ми вже збиралися завершити нашу роботу, один із членів команди помітив щось дивовижне – набір великих зубів, що стирчали з землі. Його збуджений крик зібрав команду разом, поклавши початок надзвичайному відкриттю: майже повного черепа стародавнього верхівкового хижака, мрії будь-якого палеонтолога, що вивчає хребетних".

Вид названо на честь давньоєгипетського бога Бастета через схожий на котячий череп, яким володіла тварина. Давньоєгипетське божество символізувало захист, задоволення та міцне здоров'я.

Нагадаємо, у Єрусалимі знайшли давнє поховання монахині в ланцюгах. Знахідку зробили на місці залишків візантійського монастиря, датованого 350-650 роками нашої ери.

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