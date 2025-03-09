Знайдено докази загибелі біблійного царя у битві, що стала символом кінця світу

Археологи виявили докази біблійної історії про загибель у 609 році до нашої ери юдейського царя Йосії біля стародавнього міста Мегіддо (Армагеддону) у битві з єгиптянами. Ця кровопролитна битва стала символом кінця світу в традиції юдаїзму та християнства.

Як повідомило британське видання Daily Mail, під час недавніх розкопок у цьому місці було виявлено кераміку, яка походить з долини або дельти Нілу.

Біблія розповідає, що єгипетський фараон Нехо йшов на допомогу ассирійцям у північному Леванті, коли сталася битва із царем Юдеї на гірському перевалі біля Мегіддо. Однак досі жодних доказів цієї події не було виявлено.

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Група археологів під керівництвом Ізраїля Фінкельштейна провела розкопки у раніше не дослідженій частині стародавнього міста і виявила велику будівлю, яка містила сховок кераміки, щонайменше п’ять кімнат і вимощений двір.

Подальший аналіз підтвердив, що рештки керамічного посуду, виявленого в Армагеддоні, походять з долини або дельти Нілу, але, на думку дослідників, малоймовірно, що вона була імпортована через грубе виготовлення.

“Це не прикрашений вишуканий посуд, тому дуже важко стверджувати, що хтось у Мегіддо раптом відчув смак до єгипетської кераміки нижчого сорту та вирішив імпортувати її у свій дім”, - сказав співдослідник з Хайфського університету Ассаф Клейман.

Найбільш ймовірним поясненням присутності цього посуду в Армагеддоні є те, що він був привезений туди армією Нехо і пізніше покинутий.

Хоча ці нові докази не говорять багато про подробиці смерті царя Йосії, вони вказують на військову присутність Нехо в Армагеддоні приблизно в той час, наближаючи дослідників на крок ближче до розуміння того, що відбувалося на цьому стародавньому полі битви.

Нагадаємо, археологи завершили дослідження єгипетського "Загубленого золотого міста", яке пролежало під пісками цілих 3000 років.

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