Наука та IT
90
2 хв

Знайдено кістяний свисток найдавнішого "поліцейського"

Свисток знайшли в споруді, яку дослідники вважають давньоєгипетським контрольно-пропускним пунктом.

Богдан Скаврон
Розкопки у Єгипті

Розкопки у Єгипті / © Associated Press

У Єгипті археологи виявили кістяний свисток віком 3300 років, який, ймовірно, належав давньому «поліцейському» — людині, яка охороняла територію біля гробниць фараонів.

Про це пише Live Science.

Знахідку було зроблено дослідницькою групою під керівництвом археологів Кембриджського університету Анни Стівенс і Баррі Кемпа на розкопках давньоєгипетської столиці Ахетатона, яку заснував батько фараона Тутанхамона, на ділянці, відомій як Кам’яне село.

На думку науковців, у цьому поселенні, так само, як в сусідньому Селі робітників, проживали будівельники, які споруджували гробниці фараонів.

Одна з дослідниць Мішель Ленглі, доцент кафедри археології Університету Гріффіта в Австралії, називає знайдений кістяний свисток унікальною знахідкою. Він зроблений із коров’ячої кістки, яка має просвердлений отвір, і зручно лежить у руці.

/ © Мішель Ленглі на Х

© Мішель Ленглі на Х

Вчені зробили копію такого свистка і виявили, що «природна форма кінця кістки створює ідеальну поверхню для нижньої губи, щоб можна було дмухати в отвір».

Свисток знайшли в споруді, яку дослідники вважають контрольно-пропускним пунктом для людей, що входили і виходили з Кам’яного села.

«Схоже, ця територія ретельно охоронялася, щоб зберегти священне місце поховання доступним тільки тим, кому це необхідно», — сказала Ленглі.

Тексти і зображення часів Нового царства свідчать про те, що у давніх єгиптян були поліцейські, відомі як «меджаї».

За словами Мішель Ленглі, в одній зі сцен на стінах гробниці показано «поліцію», яка затримує чоловіків, очевидно, спійманих під час спроби пробратися в місто.

«В інших сценах ми бачимо низку вартових, що стоять уздовж того, що може бути дорогою, яка проходить навколо сіл», — розповіла вона.

Ще одне зображення на стіні гробниці показує вартових, які стоять на сторожі біля невеликих споруд, які можуть бути контрольно-пропускними пунктами.

«Таким чином, ми знаємо, що поліція активно охороняла кордон і прилеглі до міста території», — додала Ленглі.

Нагадаємо, раніше науковцям вдалося з’ясувати, яким насправді був запах мумій у Давньому Єгипті. Виявляється, він не був неприємним через тління людського тіла, а навпаки мав специфічний солодкий аромат.

