Знайдено "кнопку скидання" пам’яті у мозку людини

Вчений / © iStock

Реклама

Психологи знайшли механізм у мозку, який відповідає за розбиття досвіду на окремі спогади — це група нейронів, що називається блакитним місцем. Вона сигналізує про початок нових подій, допомагаючи зберігати пам’ять, але хронічний стрес може порушувати цю роботу.

Про це пише видання Т4.

Психологи з Каліфорнійського та Колумбійського університетів виявили, що саме ця невелика група нейронів виконує роль «кнопки скидання пам’яті». Вона активується у моменти важливих змін — коли одна подія закінчується, а інша починається.

Реклама

Для експерименту дослідники використали звукові сигнали: одноманітні тони створювали відчуття неперервності, а зміна тону й вуха, куди його подавали, позначали початок нового епізоду. Ті учасники, у яких активність блакитного місця зростала на межі подій, гірше запам’ятовували порядок подій по обидва боки цих меж. Це свідчить про те, що спогади зберігалися окремо, а не зливалися в один безперервний потік.

Активність блакитного місця впливає і на інші частини мозку, зокрема на гіпокамп — ключовий регіон, що відповідає за формування нових спогадів. «Блакитне місце» надсилає гіпокампу сигнал про початок нової події, ніби натискаючи кнопку «старт».

Проте ця система може порушуватися під впливом хронічного стресу. Нейрони блакитного місця працюють у двох режимах: сплескоподібному — для позначення важливих змін, і фоновому — для підтримки загальної пильності та контролю рівня стресу.

Під час постійного стресу «блакитне місце» починає працювати надмірно, мов пожежна сигналізація, яка безперервно дзвонить. Це знижує його чутливість до нових змін, що заважає мозку чітко розділяти події й правильно формувати спогади.

Реклама

Відкриття ролі блакитного місця як «шлюзу» для формування пам’яті відкриває нові можливості для лікування хвороб, пов’язаних з порушеннями пам’яті — зокрема посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та хвороби Альцгеймера.

Хоча для створення ефективних методів лікування потрібні подальші дослідження, науковці вже розглядають способи, які допомагають «заспокоїти» гіперактивне блакитне місце — наприклад, техніки повільного дихання або фармакологічні засоби.

Це підкреслює, наскільки важливими є фундаментальні наукові дослідження та їхнє фінансування для майбутніх проривів, які можуть змінити життя багатьох людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відкрили нові деталі про те, як мозок створює і відновлює спогади. Одні теорії зосереджені на хімічних змінах в окремих нейронах, водночас інші акцентують увагу на структурних змінах між клітинами мозку.