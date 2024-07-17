Знайдено муміфікованого людьми крокодила зі смертельною останньою їжею в шлунку – фото

Муміфікований крокодил, якому, за оцінками, близько 3000 років, був знайдений зі смертельною їжею, що залишилася в його шлунку.

Про це пише NTK.

Вчені з Манчестера дослідили двометрову рептилію за допомогою рентгенівських променів після її знахідки в Бірмінгемі, Велика Британія.

Під час повного сканування тіла стародавнього крокодила, який, як вважають, був муміфікований єгиптянами, що шанували тварин у своїй міфології, було виявлено гачок із наживкою, що застряг у його шлунку. Ця важлива знахідка свідчить про те, що гачок міг стати причиною загибелі тварини.

Знайдено муміфікованого крокодила / Фото: Jam Press

Лідія Макнайт, головна авторка і наукова співробітниця Манчестерського університету, зазначила, що наявність гачка і риби вказує на те, що крокодил, швидше за все, помер незабаром після того, як проковтнув їх, про що свідчить відсутність слідів травної деградації.

Вона зазначила, що короткий проміжок часу між поїданням і смертю свідчить про те, що крокодил був навмисно спійманий, а потім муміфікований як жертвоприношення крокодилячому богу Собеку. Однак визначення точної послідовності подій, що призвели до смерті тварини, залишається складним завданням. Незрозуміло, чи гак убив крокодила безпосередньо, чи він був спійманий вже після того, як його проковтнув.

Знайдено муміфікованого крокодила / Фото: Jam Press

Крокодил, вік якого оцінюється від 3 000 до 2 000 років, наразі зберігається в Бірмінгемському музеї та художній галереї. Як мумія потрапила до Бірмінгема і де вона була знайдена, досі невідомо.

Для свого дослідження Макнайт та її команда використовували 3D-радіографію, щоб вивчити крокодила. На відміну від багатьох давньоєгипетських мумій тварин, які часто загорнуті в полотно, ця мумія крокодила була розгорнута в певний момент, що дозволило побачити її фізичну форму.

Знайдено муміфікованого крокодила / Фото: Jam Press

Макнайт висловила жаль щодо відсутності детальної інформації про походження мумії, але зазначила, що це звичайне явище для муміфікованих решток тварин.

У Стародавньому Єгипті здорові крокодили символізували родючість і багате сільське господарство, а носіння крокодилячої шкіри, як вважалося, забезпечувало захист від небезпеки.

Це дослідження є частиною проєкту Ancient Egyptian Animal Bio Bank, метою якого є дослідження колекцій муміфікованих решток тварин у музеях в усьому світі.

Макнайт підкреслила, що аналіз численних колекцій допоможе краще зрозуміти ширшу практику муміфікації тварин у Стародавньому Єгипті. Дослідження дало чудову інформацію про життя і посмертне поводження з крокодилом.

Нагадаємо, у 4000-річному храмі виявили загадковий моноліт із "запечатаною всередині" молодою жінкою. Це найстаріша зареєстрована священна будівля на острові.

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