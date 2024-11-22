Знайдено найдавніший із відомих алфавітів – фото

Він існував за 500 років до попередньої знахідки на Близькому Сході.

Дослідники виявили докази того, що вони називають найстарішим у світі алфавітом, який, як вважають, існував на Близькому Сході на сотні років раніше, ніж інші стародавні писемності.

Про це пише New York Post.

Перше людське відкриття, датоване 2400 роком до н.е., було зроблене шляхом аналізу глиняних фрагментів під час 16-річних археологічних розкопок у сирійському місті Телль-Умм-ель-Марра, що на схід від Алеппо, в епоху бронзи.

"Раніше вчені вважали, що алфавіт був винайдений в Єгипті або поблизу нього десь після 1900 року до н .е.", - сказав дослідник Гленн Шварц з Університету Джона Гопкінса. "Але наші артефакти старіші і походять з іншої області на карті, що свідчить про те, що алфавіт може мати зовсім іншу історію походження, ніж ми думали".

Найдавніший алфавіт / Фото: Johns Hopkins University

На місці розкопок були виявлені поховання, датовані за допомогою радіовуглецевого аналізу, з шістьма скелетами, а також золотими і срібними прикрасами, посудом, зброєю і глиняним посудом. Команда також виявила чотири глиняні циліндри, що містять форму алфавітного друку.

Глиняні предмети – довжиною приблизно з палець – були перфоровані, і Шварц вважає, що вони були нанизані один на одного під час використання і слугували стародавньою етикеткою.

"Можливо, вони детально описують вміст посудини, а можливо, звідки вона походить, або кому вона належала", - сказав він. "Не маючи можливості перекласти написи, ми можемо лише припускати".

Найдавніший алфавіт / Фото: Johns Hopkins University

Сирійський регіон розташований приблизно за 1400 км на північ від великих пірамід Гізи, де стародавні єгиптяни використовували ієрогліфи для письмового спілкування щонайменше 500 років потому.

На південь від Сирії, на території сучасного Лівану, приблизно в 11 столітті до нашої ери, фонекійці, від яких походить англійське слово "phonics", за даними ЮНЕСКО, створили "прототип усіх алфавітів у світі".

"І це нове відкриття показує, що люди експериментували з новими комунікаційними технологіями набагато раніше і в інших місцях, ніж ми уявляли собі до цього часу", - сказав Шварц.

Нагадаємо, рідкісний амулет віком 1600 років, знайдений археологами в Туреччині, містить зображення Соломона, який перемагає диявола. Ця знахідка може підтверджувати вилучені з канонічної Біблії вірші, в яких стверджується, що цар Соломон мав владу над демонами.

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