Знайдено найдавніший затонулий корабель, збудований за особливою технологією – фото

Морські археологи продовжують дослідження, і є всі підстави вважати, що це лише початок захопливого занурення у морське минуле Скандинавії.

Морські археологи зі шведського Музею затонулих кораблів (Vrak) зробили унікальне відкриття у водах Ландф'ярдену, що на південь від Стокгольма. Вони виявили корабель, який може бути найстарішим підтвердженим судном, збудованим із різьбленого дерева у Скандинавії.

Про це повідомляє Arkeonews.

Дослідники назвали знахідку "Затонуле судно 5", а його вік сягає 1480-х років, хоча деякі оцінки свідчать, що судно могли побудувати ще у 1460-х роках. Це відкриття проливає світло на перехідний період у суднобудуванні Швеції та зв'язок між середньовічними кораблями та сучасними технологіями.

Нова віха в історії суднобудування

Керівник проєкту, куратор музею Хокан Алтрок, наголосив на значущості знахідки: "Цей корабель є захопливим зв'язком між середньовічним і сучасним суднобудуванням. Він може надати нам цінні відомості про важливий період морської історії Швеції".

"Затонуле судно 5" має 30 метрів у довжину та 7 метрів у ширину. Його добре збережена конструкція дозволяє стерновому стовпу та керму залишатися у вертикальному положенні, що робить знахідку ще більш унікальною.

Що робить цей корабель особливим

Головна особливість судна – техніка будівництва. На відміну від традиційних скандинавських кораблів, які мали накладний корпус (клінкерну конструкцію), це судно збудували за карвельною технологією, тобто з гладким корпусом, де дошки укладені впритул.

Карвел – це техніка, що виникла в Середземномор'ї у VII столітті, але почала широко використовуватися лише у пізньому середньовіччі. Вона дозволяла будувати міцніші, більші та більш маневрені судна, що ставало особливо важливим із поширенням військових гармат на кораблях у XV столітті.

Затонулий корабель / Фото: Vrak Museum of Wrecks

Як вдалося встановити вік корабля

Команда дослідників із Лундського університету провела дендрохронологічний аналіз деревини судна. Виявилося, що воно було збудоване з дуба, який зростав у регіоні Кальмар або Блекінге (південь Швеції). Це узгоджується з історичними даними, що підтверджують вплив континентальних технологій на шведське суднобудування кінця XV століття.

Легенди, що розвіялися

"Затонуле судно 5" – лише одне з п'яти уламків кораблів, виявлених у районі Ландф'ярден. Раніше вважалося, що всі вони належать до епохи вікінгів і можуть бути пов'язані з легендарною битвою Олафа Святого, короля Норвегії.

Однак подальші дослідження показали, що більшість цих уламків належать до XVII-XVIII століть. Лише "Затонуле судно 5" датується XV століттям, що робить його найстарішим серед них.

Затонулий корабель / Фото: Vrak Museum of Wrecks

Що далі

Музей затонулих кораблів Vrak планує окремий дослідницький проєкт, присвячений цьому судну. Хокан Алтрок заявив: "Ми плануємо подати заявку на фінансування розкопок. Цей корабель – не просто історична реліквія, а ключ до розуміння еволюції суднобудування у Швеції".

Крім того, дослідники вже використали фотограмметрію, щоб створити детальну 3D-модель корабля. Вона дозволить археологам, історикам та всім охочим детально вивчити структуру судна, не піднімаючи його з води.

Нагадаємо, торік історики виявили затонуле 18-метрове судно-драгу у Дніпрі. Воно пролежало на дні понад сто років.

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