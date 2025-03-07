Знайдено найдавніший затонулий корабель, збудований за особливою технологією – фото

Морські археологи продовжують дослідження, і є всі підстави вважати, що це лише початок захопливого занурення у морське минуле Скандинавії.
Морські археологи зі шведського Музею затонулих кораблів (Vrak) зробили унікальне відкриття у водах Ландф'ярдену, що на південь від Стокгольма. Вони виявили корабель, який може бути найстарішим підтвердженим судном, збудованим із різьбленого дерева у Скандинавії.
Про це повідомляє Arkeonews.
Дослідники назвали знахідку "Затонуле судно 5", а його вік сягає 1480-х років, хоча деякі оцінки свідчать, що судно могли побудувати ще у 1460-х роках. Це відкриття проливає світло на перехідний період у суднобудуванні Швеції та зв'язок між середньовічними кораблями та сучасними технологіями.
Нова віха в історії суднобудування
Керівник проєкту, куратор музею Хокан Алтрок, наголосив на значущості знахідки: "Цей корабель є захопливим зв'язком між середньовічним і сучасним суднобудуванням. Він може надати нам цінні відомості про важливий період морської історії Швеції".
"Затонуле судно 5" має 30 метрів у довжину та 7 метрів у ширину. Його добре збережена конструкція дозволяє стерновому стовпу та керму залишатися у вертикальному положенні, що робить знахідку ще більш унікальною.
Що робить цей корабель особливим
Головна особливість судна – техніка будівництва. На відміну від традиційних скандинавських кораблів, які мали накладний корпус (клінкерну конструкцію), це судно збудували за карвельною технологією, тобто з гладким корпусом, де дошки укладені впритул.
Карвел – це техніка, що виникла в Середземномор'ї у VII столітті, але почала широко використовуватися лише у пізньому середньовіччі. Вона дозволяла будувати міцніші, більші та більш маневрені судна, що ставало особливо важливим із поширенням військових гармат на кораблях у XV столітті.
Як вдалося встановити вік корабля
Команда дослідників із Лундського університету провела дендрохронологічний аналіз деревини судна. Виявилося, що воно було збудоване з дуба, який зростав у регіоні Кальмар або Блекінге (південь Швеції). Це узгоджується з історичними даними, що підтверджують вплив континентальних технологій на шведське суднобудування кінця XV століття.
Легенди, що розвіялися
"Затонуле судно 5" – лише одне з п'яти уламків кораблів, виявлених у районі Ландф'ярден. Раніше вважалося, що всі вони належать до епохи вікінгів і можуть бути пов'язані з легендарною битвою Олафа Святого, короля Норвегії.
Однак подальші дослідження показали, що більшість цих уламків належать до XVII-XVIII століть. Лише "Затонуле судно 5" датується XV століттям, що робить його найстарішим серед них.
Що далі
Музей затонулих кораблів Vrak планує окремий дослідницький проєкт, присвячений цьому судну. Хокан Алтрок заявив: "Ми плануємо подати заявку на фінансування розкопок. Цей корабель – не просто історична реліквія, а ключ до розуміння еволюції суднобудування у Швеції".
Крім того, дослідники вже використали фотограмметрію, щоб створити детальну 3D-модель корабля. Вона дозволить археологам, історикам та всім охочим детально вивчити структуру судна, не піднімаючи його з води.
Нагадаємо, торік історики виявили затонуле 18-метрове судно-драгу у Дніпрі. Воно пролежало на дні понад сто років.
Читайте також: