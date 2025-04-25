Знайдено найдавнішу мураху, яка жила 113 млн років тому: чим вона здивувала учених

Сучасна мураха. Ілюстративне зображення / © Pixabay

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У вапнякових відкладення на північному сході Бразилії науковці виявили скам’янілу мураху віком близько 113 мільйонів років. Це найдавніший відомий науці представник мурашиних.

Повідомлення про знахідку вчені з Музею зоології Університету Сан-Паулу опублікували в журналі Current Biology.

«Нещодавно зареєстрований вид представляє найдавнішу остаточну мураху, відому науці, а також найповніший доказ ранньої еволюції мурах у літописі скам’янілостей», — стверджують дослідники.

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Ба більше, йдеться про новий викопний вид Vulcanidris cratensis, який представляє вимерлу підродину під назвою Haidomyrmecinae, яку ще називають «пекельними мурахами». Ці комахи мали вертикальні, серповидні щелепи, на відміну від сучасних мурах, у яких щелепи відкриваються вбік.

Це дозволяло їм ловити здобич зверху вниз, ніби лезом. Деякі види мали також металізовані вирости на голові, що, ймовірно, слугували для заклинювання жертви.

Скам’янілість виявлено в геологічній формації Крато — унікальному місці з виключно добре збереженими копалинами

Вважається, що мурахи вперше з’явилися десь між пізньім юрським та раннім крейдяним періодом, причому пекельні мурахи потенційно представляють першу лінію, яка розійшлася.

Відкриття пекельних мурах у новій частині світу і з добре встановленою анатомією дає вченим новий пробний камінь для розуміння еволюції цієї різноманітної, всюдисущої групи комах.

Раніше «пекельних мурах» знаходили лише в бурштині з Франції та М’янми, і їхній вік не перевищував 99 млн років.

Нове відкриття не лише розширює часові межі еволюції мурах, а й свідчить про те, що вони вже були широко поширені на планеті ще до масового вимирання динозаврів. Дослідники також помітили у викопному зразку ознаки спільного предка мурах і ос — наприклад, складне жилкування крил, типове для перших перетинчастокрилих.

Знайдена мураха демонструє вражаючий рівень еволюційної спеціалізації — навіть на ранньому етапі свого існування мурахи вже мали складні хижі адаптації, суттєво відмінні від сучасних представників виду.

Науковці наголошують: знахідка стала можливою завдяки унікальному стану збереження скам’янілості у вапняку — подібні відкриття в осадових породах, а не в бурштині, трапляються надзвичайно рідко.

Нагадаємо, дослідники з Оксфордського університету стверджують, що вода на Землю не потрапила з астероїдів, як вважалося раніше.