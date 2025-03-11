Знайдено найстаріший кратер метеоритного удару на Землі: де він розташований (фото)

Група геологів зробила вражаюче відкриття, знайшовши на території Австралії найстаріший на Землі метеоритний кратер. Це відкриття стало можливим завдяки багаторічним дослідженням у регіоні Пілбара на заході Австралії.

Про це пише phys.org.

Кратер, що утворився понад 3,5 мільярда років тому, є найстарішим відомим ударним кратером на Землі і значно старший за всі інші відомі кратери. Це відкриття опубліковано сьогодні в журналі Nature Communications, що стало важливою віхою в геологічних дослідженнях.

Цікаво, що кратер був знайдений саме в тому місці, де геологи і сподівалися його знайти. Виявлення цього кратера підтримує одну з теорій про народження перших континентів Землі. За словами авторів дослідження, це відкриття змінює розуміння того, як могли формуватися перші континенти на нашій планеті, і надає нові дані для дослідження хімічних і біологічних процесів, що відбувалися в ранні етапи існування Землі.

Виявлено древній кратер / Фото: phys.org

Перші континенти Землі: як вони виникли

Найстаріші породи Землі утворилися понад 3 мільярди років тому і сьогодні вони знаходяться в ядрах більшості сучасних континентів. Однак до цього часу науковці не могли точно визначити, як і чому ці породи утворилися.

Є кілька теорій щодо того, як могли виникнути перші континенти. Багато геологів вважають, що вони утворилися внаслідок піднімання гарячих плагів з розплавленого металевого ядра Землі, схожих на воскові бульбашки в лампі. Інші вважають, що ці континенти з'явилися в результаті процесів, схожих на сучасні тектонічні процеси плит, де породи зіткнулися і один одного підштовхували.

Проте, як зазначають автори нового дослідження, їхня теорія щодо утворення континентів в Пілбарі є дещо відмінною. Вони припускають, що енергія, необхідна для формування континентів, могла прийти ззовні планети у вигляді зіткнень з великими метеоритами.

Підтвердження теорії метеоритних зіткнень

Кілька років тому автори дослідження опублікували статтю, в якій припустили, що утворення континентів у Пілбарі могло бути результатом великомасштабних метеоритних ударів, які мали місце багато мільйонів років тому. За їхніми словами, під час цих ударів вибухали величезні обсяги матеріалу, що розплавляло породи навколо кратерів і сприяло формуванню континентальної кори.

На користь цієї теорії свідчать хімічні дані, отримані з маленьких кристалів мінералу циркону, які можуть зберігати сліди впливу метеоритних ударів. Проте для того, щоб переконати інших геологів у правильності своєї гіпотези, науковці потребували додаткових доказів, які можна було б спостерігати без використання мікроскопа.

Зустріч з історією в Пілбарі

У травні 2021 року геологи вирушили на північ від Перта для проведення польових досліджень у Пілбарі, де вони планували шукати кратер, що підтверджував би їхню теорію. Вони звернули увагу на один з шарів порід, відомий як член Антарктичного потоку, який виступає на схилах купола. Цей шар порід містить мікроскопічні крапельки розплавленої породи – сферули, що можуть бути залишками метеоритного удару.

Після кількох днів пошуків науковці знайшли на місці характерні ознаки метеоритного удару – конуси розриву. Ці структури, які нагадують гіллясті форми, можуть бути утворені тільки під час сильних ударів, таких як метеоритні.

І саме після цього відкриття вчені підтвердили, що знайшли найбільш стародавній метеоритний кратер на Землі, який, на їхню думку, може змінити розуміння геологічної історії нашої планети.

Чи дійсно це найстаріший кратер Землі

Наразі дослідження продовжуються, і вчені прагнуть з'ясувати, наскільки точно можна датувати цей кратер. Але вже зараз можна з упевненістю сказати, що це відкриття є важливим кроком у розумінні того, як Земля і її континенти формувалися. Як зазначають автори дослідження, на цьому етапі ми лише починаємо розкривати таємниці, що приховують стародавні кратери на нашій планеті.

Нагадаємо, учені зробили відкриття, як Мойсей розділив Червоне море. Мойсей справді міг перейти Червоне море – навіть без допомоги вищих сил.

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