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Знайдено нові згадки про Трою: давні хетські тексти натякають на реальність Троянської війни
Хоча сам факт війни між греками та Троєю залишається предметом дискусій, нові дані свідчать про реальні конфлікти між мікенськими греками та анатолійськими царствами.
Нові дослідження хетських записів проливають світло на історичну основу Троянської війни. Нещодавно розшифрована глиняна табличка, яку вивчала команда під керівництвом Мікеле Б’янконі з Оксфордського університету, надала нові докази, що пов’язують Анатолію епохи бронзи з тими подіями, які стали основою для “Іліади” Гомера.
Про це розповідає Arkeonews.
Міжнародна команда дослідників виявила у хетських текстах нові натяки на події, які можуть відповідати Троянській війні. Йдеться про табличку Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1, яка доповнює вже відомі згадки про місто Вілуса — ймовірний хетський аналог Трої.
Хоча сам факт війни між греками та Троєю залишається предметом дискусій, нові дані свідчать про реальні конфлікти між мікенськими греками та анатолійськими царствами. Зокрема, у текстах йдеться про напад воєначальника Аттаршії на Таруїшу — назву, що дуже нагадує Трою. У поетичному уривку з таблички згадується руйнування Вілуси — стилістично він перегукується з гомерівською “Іліадою”.
Уже раніше в Тавагалавському листі, датованому XIII століттям до н.е., хетський цар описував дипломатичні контакти з правителем Вілуси та згадав Аттаршію, якого дослідники вважають мікенським воєначальником. Це укріплює гіпотезу, що греки справді брали участь у бойових діях в регіоні.
На думку вчених, саме хетські та лувійські літературні традиції могли вплинути на формування грецького епосу. Адже виявлений уривок з елементами поетики натякає, що історія про Трою існувала в усній формі задовго до того, як її записав Гомер.
Втім, реальні події, описані в хетських джерелах, могли мати інший масштаб і перебіг, ніж у грецькій міфології. Наприклад, деякі тексти говорять про досягнення миру через переговори, а не про довгу облогу.
Ці відкриття не тільки надають історичної ваги давнім легендам, а й відкривають нове розуміння політичної ситуації в пізньобронзовій Анатолії. І хоч повного підтвердження Троянської війни поки немає, давні тексти продовжують давати підказки, як міф міг вирости з реальних подій.