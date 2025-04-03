Знайдено нові згадки про Трою: давні хетські тексти натякають на реальність Троянської війни

Троянський кінь. / © arkeonews.net

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Нові дослідження хетських записів проливають світло на історичну основу Троянської війни. Нещодавно розшифрована глиняна табличка, яку вивчала команда під керівництвом Мікеле Б’янконі з Оксфордського університету, надала нові докази, що пов’язують Анатолію епохи бронзи з тими подіями, які стали основою для “Іліади” Гомера.

Про це розповідає Arkeonews.

Міжнародна команда дослідників виявила у хетських текстах нові натяки на події, які можуть відповідати Троянській війні. Йдеться про табличку Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1, яка доповнює вже відомі згадки про місто Вілуса — ймовірний хетський аналог Трої.

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Хоча сам факт війни між греками та Троєю залишається предметом дискусій, нові дані свідчать про реальні конфлікти між мікенськими греками та анатолійськими царствами. Зокрема, у текстах йдеться про напад воєначальника Аттаршії на Таруїшу — назву, що дуже нагадує Трою. У поетичному уривку з таблички згадується руйнування Вілуси — стилістично він перегукується з гомерівською “Іліадою”.

Уже раніше в Тавагалавському листі, датованому XIII століттям до н.е., хетський цар описував дипломатичні контакти з правителем Вілуси та згадав Аттаршію, якого дослідники вважають мікенським воєначальником. Це укріплює гіпотезу, що греки справді брали участь у бойових діях в регіоні.

Хетські записи, датовані приблизно 1200 роком до н. е. / © arkeonews.net

На думку вчених, саме хетські та лувійські літературні традиції могли вплинути на формування грецького епосу. Адже виявлений уривок з елементами поетики натякає, що історія про Трою існувала в усній формі задовго до того, як її записав Гомер.

Втім, реальні події, описані в хетських джерелах, могли мати інший масштаб і перебіг, ніж у грецькій міфології. Наприклад, деякі тексти говорять про досягнення миру через переговори, а не про довгу облогу.

Ці відкриття не тільки надають історичної ваги давнім легендам, а й відкривають нове розуміння політичної ситуації в пізньобронзовій Анатолії. І хоч повного підтвердження Троянської війни поки немає, давні тексти продовжують давати підказки, як міф міг вирости з реальних подій.