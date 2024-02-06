Знайдено новий вид динозаврів: де виявили рептилію та у чому її особливість

На шотландському острові виявлено новий вид крилатих динозаврів.

Про це пише Independent.

Вчені знайшли на острові Скай новий вид птерозавра під назвою Ceoptera evansae. Крилата рептилія жила між 168 та 166 мільйонами роках тому, у середній юрський період.

Новий вид належить до групи птерозаврів, відомих як Darwinoptera, багато скам'янілостей яких також знайдено в Китаї.

Палеонтологи помітили копалини 2006 року під час екскурсії до Елгола, на південно-західному узбережжі острова. Відтоді команда витратила роки на фізичну підготовку зразка та сканування кісток, деякі з яких повністю занурені у скелю.

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Попри те, що скелет неповний – залишилися лише частини плечей, крил, ніг та хребта – дослідники заявили, що він дає ключове розуміння історії еволюції та різноманітності птерозаврів.

Результати, опубліковані в Журналі палеонтології хребетних, дозволяють припустити, що Darwinoptera могли бути значно різноманітнішими, ніж вважалося раніше, і існували понад 25 мільйонів років.

Професор Пол Барретт, науковий співробітник Музею природної історії, сказав: "Ceoptera допомагає звузити час декількох важливих подій в еволюції рептилій, які літали. Його поява в середній юрський період у Великій Британії стала повною несподіванкою, оскільки більшість його близьких родичів родом з Китаю. Це показує, що просунута група рептилій, що літають, до якої він належить, з'явилася раніше, ніж ми думали, і швидко набула поширення майже по всьому світу".

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Ceoptera evansae отримала першу частину своєї назви від шотландського гельського слова "cheo", що означає туман, та латинського слова "ptera", що означає крило.

Друга частина, evansae, присвячена британській палеонтологині, професорці С’юзан Еванс за її роки наукової роботи, особливо на острові Скай.

Оскільки прибережна ділянка Елгола класифікується як ділянка особливого наукового інтересу, команді під керівництвом професора Барретта вдалося зібрати зразки лише з каменів, що впали на пляж.

Але, повзаючи валунами, щоб вивчити ці скам'янілості, дослідники помітили декілька кісток, що стирчать, які тепер були виявлені як нові птерозаври.

Головна авторка, докторка Ліз Мартін-Сільверстоун, палеобіологиня з університету Брістоль, сказала: "Період часу, коли з’явилися Ceoptera, є одним з найважливіших періодів еволюції птерозаврів, а також періодом, з якого у нас є найменше екземплярів. Це наближає нас на один крок до розуміння того, де і коли з'явилися більш просунуті птерозаври".

Дослідники заявили, що скам'янілості птерозаврів середнього юрського періоду рідкісні і переважно неповні, що перешкоджає спробам зрозуміти більше у тому, як розвивалися ці істоти.

Нагадаємо, раніше у США студент відкрив новий вид динозаврів. Це сталося, коли хлопець вивчав кістки.

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