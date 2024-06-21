Знайдено нового динозавра з рогами замість брів і 200 зубами – фото

Його довжина становила близько 6,7 метра, а вага – близько п'яти тонн.

"Дивовижний" новий вид гігантського рогатого рослиноїдного динозавра є одним з найбільших з коли-небудь знайдених.

Як пише Metro, Lokiceratops rangiformis, двоюрідний брат трицератопса, був ідентифікований за черепом, знайденим у стародавніх болотах штату Монтана вздовж кордону США та Канади 2019 року.

Він відрізняється декількома унікальними особливостями, зокрема двома величезними лезоподібними рогами та відсутністю носового рогу.

Вчені стверджують, що череп був довшим, ніж у будь-якого іншого динозавра з групи Centrosaurinae, і наближався до розмірів пізніших рогатих бегемотів. За їхніми оцінками, довжина локіцератопса становила близько 6,7 метра, а вага – близько п'яти тонн.

Як і інші цератопсові динозаври, локіцератопс мав ротову порожнину, заповнену понад 200 зубами, відточеними до ріжучої поверхні, яка могла рубати рослинність, зокрема і дрібні гілки.

Всі чотири динозаври-центрозаври, які жили разом / Фото: Fabrizio Lavezzi

Характерний візерунок рогів надихнув його на назву Lokiceratops rangiformis, що означає "рогате обличчя Локі, схоже на оленя".

Вчені стверджують, що локіцератопси населяли болота і заплави вздовж східного узбережжя Ларамідії, острівного континенту, що представляє нинішню західну частину Північної Америки, понад 78 мільйонів років тому.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі PeerJ, локіцератопс з'явився щонайменше на 12 мільйонів років раніше, ніж його двоюрідний брат трицератопс, і був найбільшим рогатим динозавром свого часу.

Співкерівник дослідження професор Джозеф Сертіч, палеонтолог зі Смітсонівського тропічного дослідницького інституту та Університету штату Колорадо, сказав: "Цей новий динозавр розширює уявлення про химерні головні убори цератопсів, маючи найбільші роги з оборками, які будь-коли бачили у цератопсів.

Ці прикраси на черепі є одним з ключів до розгадки різноманітності рогатих динозаврів і демонструють, що еволюційний відбір на ефектні експонати сприяв запаморочливому багатству крейдяних екосистем".

Професор Сертіч зазначив, що локіцератопс – це четвертий центрозавр і п'ятий рогатий динозавр загалом. Він пояснив, що хоча предки цератопсів були широко поширені в північній півкулі протягом усього Крейдяного періоду, їхня ізоляція на Ларамідії призвела до еволюції величезних розмірів тіла і характерних рогів над очима і носом, на щоках і по краях витягнутої голови з оборками.

Скам'янілості, знайдені в цьому регіоні, свідчать про те, що рогаті динозаври жили і еволюціонували в невеликій географічній області, а це означає, що різноманітність динозаврів недооцінена.

Динозавр із рогами та 200 зубами / Фото: Museum of Evolution

Співавтор дослідження, професор Марк Ловен з Музею природної історії Юти та Університету Юти, сказав: "Раніше палеонтологи вважали, що максимум два види рогатих динозаврів могли співіснувати в одному місці і в один час. Неймовірно, але ми ідентифікували п'ять видів, що жили разом у той самий час. Череп Lokiceratops rangiformis кардинально відрізняється від черепів інших чотирьох тварин, з якими він жив поруч".

Співавтор дослідження доктор Ендрю Фарк з Палеонтологічного музею Реймонда М. Альфа, Каліфорнія, сказав: "Зараз ми знаємо понад 30 видів центрозаврів у великій групі рогатих динозаврів, і з кожним роком описується все більше видів, подібних до Lokiceratops".

Нагадаємо, раніше сім'я туристів натрапила на рештки рідкісного динозавра. Скам'янілість напрочуд добре збереглася.

Читайте також: