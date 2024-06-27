Знайдено рештки морської істоти-"прибульця" із шипами та пір'яподібними придатками (фото)

Вченим вдалося знайти скам'янілості химерної морської істоти, схожої на іншопланетянина.

Про це повідомляє Science Times.

Скам'янілості, яким понад 500 мільйонів років, були знайдені разом із 10 000 інших рештків 1983 року у Національному парку Йохо, Канада. Однак дивна морська істота залишалася неідентифікованою до цього часу.

Еволюція таких морських істот протягом тисячоліть досі залишається загадкою для дослідників. Однак вони вважають, що зі збільшенням кількості кисню на поверхні планети ці істоти могли бути змушені еволюціонувати заради виживання.

Наразі дослідники з Королівського музею Онтаріо змогли ідентифікувати 50 нових видів від моменту відкриття кладовища морських істот. Одна зі знахідок мала форму тюльпана, тому 2012 року це місце і отримало свою назву – Tulip Beds.

Скам'янілості знайшли у Національному парку Йохо / Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Виявлено дивну іншопланетну морську істоту

Тепер, через 40 років після першого відкриття, дослідники повідомили, що химерна іншопланетна морська істота, яку назвали лобоподієм (entothyreos synnaustrus), мала 11 унікальних придатків, або лобоподів.

Істота належить до групи тварин, які, як відомо, мають кострубаті та короткі ноги, а також довге тіло. Крім того, на спині у нього були шипи, що стирчали назовні.

Довжина лобоподіїв становить приблизно п’ять см. Дивно, але він також мав пір'яподібні придатки, які росли з передньої частини тіла.

Його опис був опублікований у дослідженні, згідно з яким, половина лобопод цих істот були досить стрункими і довгими. Решта, як повідомляється, мали конусоподібну і міцнішу форму. У них було декілька коротких колючок, які прикривали їхні довгі придатки. Крім того, вони також мали два ряди кігтеподібних, шевроноподібних, вигнутих і дуже довгих колючок.

"Іншопланетна" морська істота / Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Дослідники вважають, що задні кінцівки істоти могли служити для захисту. Його довгі придатки могли також слугувати для підняття тіла лобоподіїв.

Він також міг харчуватися суспензійним способом, коли тварини отримують і поглинають частинки їжі, які розташовані у воді в підвішеному стані.

Скам'янілості істоти показали, що різні частини тіла були призначені для виконання різних функцій, як у членистоногих.

Цілком можливо, що ця істота еволюціонувала під час Кембрійського вибуху, який стався близько 530 мільйонів років тому в палеозойську еру. У цей період на морському дні збільшився придатний для життя простір, який тривав від 13 до 25 років. Це сприяло процвітанню морських тварин і зростанню їхнього різноманіття.

"Іншопланетна" морська істота / Фото: Journal of Systematic Palaeontology

В епоху Кембрійського вибуху деякі тварини еволюціонували до створення власного екзоскелету. Такий процес називається склеротизацією.

Деякі морські істоти стали схожими на сучасних членистоногих, перетворившись на гнучких і м'яких. Що стосується лобоподіїв, то вони мають затверділі та м'які частини тіла, що могло статися внаслідок скидання зовнішнього шару. Цей вид також може свідчити про початок еволюції твердої зовнішньої оболонки.

Хоча еволюційні зміни все ще залишаються незрозумілими, химерна іншопланетна морська істота може допомогти пролити світло на це питання.

Нагадаємо, знайдено нового динозавра з рогами замість брів і 200 зубами. Його довжина становила близько 6,7 метра, а вага – близько п'яти тонн.

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