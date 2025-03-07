Знайдено рідкісну скам'янілість отруйного скорпіона віком 125 мільйонів років – фото

Дослідники вважають, що J. longchengi був мезохижаком, який полював не лише на комах і павуків, але навіть на дрібних ссавців свого часу.

Китайські дослідники виявили рідкісну скам'янілість раніше невідомого виду отруйного скорпіона, який жив близько 125 мільйонів років тому. Це сталося після виявлення у країні унікальних скам'янілостей птахів, які змінюють уявлення про еволюцію.

Як повідомляє Interesting Engineering, це перша знайдена в країні скам'янілість мезозойського скорпіона, яка належить до відомої колекції скам'янілостей ранньокрейдового періоду.

Скам'янілість дістала назву Jeholia longchengi на честь місця знахідки в біосфері Jehol району Лонгчен північно-східної провінції Ляонін, яка відома своїми винятково добре збереженими скам'янілостями, зокрема, пернатих динозаврів, різноманітних ссавців, рослин і ранніх птахів.

Завдовжки близько 10 сантиметрів, J. longchengi був гігантом для свого часу порівняно з іншими скам'янілостями скорпіонів мезозойської ери. Завдяки тонким педипальпам, довгим ногам і подовженому отруйному жалу скорпіон відігравав значну роль в екосистемі свого часу. Серед інших його особливостей – п'ятикутне тіло та округлі дихальця – невеликі отвори, що полегшували дихання, які мають схожість з деякими родинами сучасних скорпіонів, що зустрічаються в Азії.

Знайдено рідкісну скам'янілість скорпіона / Фото: x.com/PDChina

Дослідники вважають, що J. longchengi був мезохижаком, який полював не лише на комах і павуків, але навіть на дрібних ссавців свого часу.

Здобич і хижак

"Якщо його помістити в сучасне середовище, він може стати природним хижаком багатьох дрібних тварин і навіть полювати на молодняк дрібних хребетних, – заявив Хуан Діїн, дослідник Нанкінського інституту геології та палеонтології. – Він також міг слугувати здобиччю для більших тварин, таких як ранні птахи, ссавці і навіть динозаври".

Знайдено рідкісну скам'янілість скорпіона / Фото: x.com/PDChina

Як ключовий гравець у харчовій мережі Джехольської біоти, гігантський скорпіон активно взаємодіяв із різними видами наземної екосистеми ранньої Крейди, пропонуючи нове розуміння складності харчової мережі Джехольської біоти.

Це вже четверта скам'янілість наземного скорпіона, знайдена в країні. Раніше скам'янілості скорпіонів були знайдені в китайських провінціях Шаньдун, Хубей і Внутрішня Монголія на півночі країни.

Скам'янілість зберігається в Музеї викопних решток у Чаояні, Китай, а подробиці її знахідки були опубліковані в академічному журналі Science Bulletin.

Нагадаємо, вчені б'ють на сполох, оскільки величезні жуки-голіафи на межі вимирання через шоколад. Одні з найбільших комах на планеті сягають завдовжки 110 мм і мають характерні роги.

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