Знайдено скам'янілість динозавра та ссавця, які зійшлися у смертельній сутичці 125 млн років тому

Вчені виявили неймовірну скам'янілість динозавра і борсукоподібного ссавця, що зійшлися у вічній сутичці на смерть.

Про це пише dailymail.co.uk.

Скам'янілість віком 125 мільйонів років відобразила драматичний момент часу, коли хижий ссавець напав на великого травоїдного динозавра.

Це одне з перших свідчень того, що ссавці нападали на динозаврів більше за них, а не лише на їхніх дитинчат.

Динозавр в скам'янілості, що добре збереглася, — це різновид псіттакозавра, який був розміром з великого собаку і чиє ім'я перекладається як "ящірка-папуга". Тим часом ссавцем є борсукоподібна тварина, звана Repenomamus robustus.

Скам'янілість динозавра та ссавця / Фото: dailymail.co.uk

Хоча за мірками динозаврів він невеликий, він був одним із найбільших ссавців крейдяного періоду, коли ссавці ще не домінували на Землі.

Скам'янілість була знайдена в китайській провінції Ляонін, і обидва скелети майже цілі.

При найближчому розгляді видно, що ссавець сидить на своєму видобутку, стискаючи щелепи більшого динозавра.

Також можна побачити, як він кусає ребра динозавра, використовуючи свої задні лапи, щоб ухопитися за задню ногу динозавра.

Вважається, що пара могла бути раптово похована під зсувами та уламками після виверження вулкана.

Скам'янілість динозавра та ссавця / Фото: dailymail.co.uk

Доктор Джордан Меллон, співавтор дослідження з Канадського музею природи, сказав: "Дві тварини зійшлися в смертельній сутичці, тісно переплетені, і це одне з перших свідчень, що демонструють фактичну хижацьку поведінку ссавця стосовно динозавра. Сукупність доказів свідчить про те, що велася активна атака".

Нагадаємо, нещодавно в Ізраїлі археологи виявили десятки скелетів у дивних могилах. Подібні поховання ніколи ще не знаходили в цій місцевості.

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