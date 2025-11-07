Знайдено страшне послання народу, який переміг смерть під час посухи: що там

Поселення народу Каралу. Фото: археологічна зона Каралу

У долині річки Супе, на північ від Ліми, археологи під керівництвом 78-річної Рут Шейді виявили у стародавньому місті Карал нові артефакти, що свідчать про здатність цієї цивілізації виживати в умовах кліматичної катастрофи.

Про це повідомило видання The Guardian.

Близько 4200 років тому регіон охопила тривала посуха, яка знищила врожаї та змусила жителів Каралу залишити свої домівки. Проте замість воєн і хаосу вони організовано переселилися — на узбережжі з’явилося нове поселення Вічама, а в самій долині — Пеніко.

У Вічамі дослідники знайшли серію рельєфних фризів, що передають історію голоду, відчаю та надії. На стінах храму зображені виснажені тіла, вагітні жінки, танцівниці й пара великих риб. Над ними — жаба, яка виринає з рук, уражених блискавкою. За словами Шейді, цей символ означає повернення дощу після посухи.

Археологи вважають, що катастрофа, яка спіткала Карал, могла бути частиною глобальної мегапосухи, що близько 4,2 тисячі років тому вплинула на стародавні цивілізації Месопотамії, долини Інду та інших регіонів.

Інше поселення — Пеніко, розташоване за 16 кілометрів від Каралу, вразило дослідників рівнем організації. Там знайшли 18 споруд — житлові комплекси, храми й площі, побудовані у впізнаваному стилі Каралу.

«Найбільше вражає організація та планування поселення, структура та дизайн їхніх будівель. Для тієї епохи це говорить нам про те, що організація базувалася на політико-ідеологічній структурі, і немає предметів, які б залишали сліди насильства», — каже головний археолог Мауро Ордоньєс.

Археолог вважає, що Пеніко був важливим торговельним вузлом, який поєднував узбережжя, Анди та регіон Амазонки. Під час розкопок там виявили рештки мавп і папуг ара — ймовірно, завезених із тропічних лісів, а також кераміку із зображеннями тварин і глиняні фігурки чоловіків і жінок з розфарбованими обличчями. Ці знахідки можуть свідчити про гендерну рівність у давньому суспільстві.

Серед інших артефактів — мушлі з Еквадору, залишки риби, бавовни, гарбуза, кукурудзи, авокадо, батату та перцю чилі. На думку археологів, торгівля відбувалася на відкритих майданчиках, схожих на сучасні базари Перу.

Також дослідники натрапили на зображення мушель путуту — інструментів, які досі використовують у ритуалах Анд. У стародавні часи вони вважалися символом влади та мали сакральне значення.

Відкриття Рут Шейді повністю змінило уявлення про розвиток цивілізацій: Карал, заснований близько 3000 року до н. е., існував одночасно з Месопотамією, Єгиптом, Індією та Китаєм, доводячи, що Америка вже тоді мала високоорганізоване суспільство — задовго до інків і майя.

Нагадаємо, в Мексиці археологи знайшли 3000-річну споруду племені майя, яка виявилася гігантською картою космосу.