Знайдено загадкового "прибульця" з розкосими очима та подовженим черепом – фото істоти

У Колумбії виявили загадковий плід, який, на думку вчених, міг бути "іншопланетянином" або представником "крихітної гуманоїдної" цивілізації, яка жила на Землі багато років тому.

Про це пише Daily Star.

В істоти витягнутий череп, розкосі очі та щось на кшталт кісткового гребеня на голові.

Дослідник іншопланетян Хосеп Гіхарро отримав фотографії від людини, яка стверджувала, що виявила їх. Він прагне залишатися "обережним" і називати цю знахідку "іншопланетянином", зазначаючи, що істота має вигляд, ніби померла, будучи ще ембріоном.

У Колумбії знайшли загадкову істоту / Фото: Jam Press

Крім того, він побачив пуповину, яку зазвичай можна знайти у ссавців тут, на Землі. Але, перерахувавши ребра, науковець виявив, що їх було по 10 з кожного боку. Це удвічі менше, ніж зазвичай є в людей. Це змусило його замислитися, що це міг бути плід ссавця з певним генетичним дефектом.

У Колумбії знайшли загадкову істоту / Фото: Jam Press

Потім Гіхарро пов'язав свою колумбійську знахідку з іншим незвичайним персонажем, відомим як Ата. Ата – маленька істота, знайдена в старій церкві в пустелі Атакама в Чилі 2003 року. Її виявив Оскар Муньос, який згодом продав крихітне тіло іспанському бізнесменові та досліднику Рамону Навіа-Осоріо Вільяру.

Хоча скелет не вважається прибульцем, Навіа-Осоріо припустив, що він може належати до мініатюрної гуманоїдної популяції, яка багато років тому ділила Південну Америку з народом аймара.

Аналізи ДНК скелета 2018 року показали, що це людський плід жіночої статі з незвичайними мутаціями, пов'язаними з карликовістю та сколіозом. Але міжнародна дослідницька група під керівництвом професора біоархеології Сіан Халкроу заперечила це твердження. Вони заявили: "Як експерти в галузі анатомії людини та розвитку скелета, ми не знаходимо жодних доказів будь-яких скелетних аномалій, про які заявляють автори".

Навіа-Осоріо сказав: "Нам повідомили, що не знають, що це таке, голова така об'ємна, руки такі витягнуті, колінних чашок не було, а ключиця трикутніша, ніж у людини, — я почав хвилюватися. Як це міг бути людський плід, якби він мав мозолі на ногах? Ця істота не була іншопланетянином, вона була земною".

Дослідник вважає, що Ата не прийшла з космосу, а швидше багато років тому співіснувала з людиною.

Він пояснив: "Це були дуже маленькі люди, які жили в печерах і виходили назовні лише вночі, звідси і їхні дивні мигдалеподібні очі".

Після останнього відкриття в Колумбії один місцевий мешканець прокоментував: "Вона дуже схожа на істоту з Атаками. Невже це внутрішньоземний вид, який усе ще мешкає серед нас?". Інший користувач додав: "Він такий самий, як той, що був знайдений в Атакамі".

Нагадаємо, на британському пляжі знайдені загадкові сліди. Вісім слідів з'явилися на узбережжі Сассекса після того, як припливи та сильний дощ оголили скелі, приховані під піском.

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