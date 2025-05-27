Неандертальці були розумнішими, ніж ми думали: дивовижна знахідка вчених

Неандертальці мали здібності до абстрактного мислення

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Під час розкопок стоянки неандертальців у скельному сховищі Сан-Ласаро в центральній Іспанії археологи виявили невеликий камінь, на який червоною охрою було нанесено одну точку. При уважнішому вивченні виявилося, що пляма охри є відбитком пальця — другим зі знайдених до сьогодні та першим, залишеним навмисно.

Про це пише IFLScience.

«Найповніший із колись виявлених відбитків пальців неандертальця, можливо, був залишений доісторичним художником, коли він малював обличчя на камені червоною охрою», — йдеться у публікації.

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На думку вчених, знайдений камінчик — це доказ нового рівня когнітивних здібностей неандертальців, а саме, здатності до парейдолії. Феномен парейдолії, або парейдолічної ілюзії, є помилкою сприйняття, заснованою на вродженій здатності людського мозку розпізнавати обличчя людини в неживих предметах.

«Цей об’єкт робить внесок у наше розуміння здатності неандертальців до абстракції, це припущення, що він може бути однією з найраніших символізацій людської особи в доісторичні часи», — зазначили автори дослідження.

Камінь з плямою охри був вилучений з шару осадових порід, що утворилися приблизно 43 000 років тому, тобто задовго до того, як предки Homo sapiens досягли цієї частини Піренейського півострова. При цьому галька була принесена до скельного сховища з річки Ересма, що розташована поблизу.

«Точка не виглядає як безформне доповнення чи проста пляма. Скоріше це відбиток, зроблений спеціально кінчиком пальця, змоченого в пігменті», — вважають вчені.

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Важливо відзначити, що камінь не має жодних ознак використання як інструменту. Тобто з великою ймовірністю цей предмет мав для його власника не утилітарне значення, а символічну цінність.

Намальована пальцем червона точка поєднується із серією природних заглиблень у гальці і «може нагадувати людське обличчя з очима, ротом та виступом у формі носа», вважають дослідники.

«Таким чином, згідно з гіпотезою парейдолії обличчя, цей камінчик може бути однією з найдавніших відомих абстракцій людської особи», — йдеться у дослідженні.

Хоча автори дослідження не стверджують, що їхні припущення вірні на 100%, вони дійшли висновку, що «не можуть виключити того, що і Homo sapiens, і Homo neanderthalensis мали схожі здібності» і могли бачити символічні образи людської особи в предметах навколишнього світу.

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