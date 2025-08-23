Знайдено загадковий човен часів Ісуса: чи пов’язаний він з біблійним дивом

Човен часів Ісуса Христа. Фото: Travellers & Tinkers\CC BY-SA 4.0

Реклама

У Галілейському морі виявили стародавній човен, який може бути пов’язаний із відомою євангельською історією про те, як Ісус ходив по воді.

Про це повідомило видання Dailymail.

Судно з кедрового дерева датоване першим століттям — саме цим часом, коли, за біблійними текстами, жив Христос. Археологи встановили, що воно вміщувало близько 12 осіб і використовувалося рибалками. За словами експерта з біблійної археології Денні Германна, саме човни такого типу згадуються в Євангеліях.

Реклама

Артефакт знайшли у 1986 році під час сильної посухи, коли берегова лінія Галілейського моря відійшла назад. Його випадково виявили брати Моше та Юваль Луфан із кібуца Гіносар. Спершу металошукач показав наявність цвяхів у мулі, а згодом з’явилися обриси овальної дерев’яної конструкції.

Дослідження показало, що човен належав до римської епохи. Радіовуглецевий аналіз підтвердив його датування першим століттям. Поруч знайшли уламки посудини та олійну лампу, яка могла використовуватися під час нічних подорожей.

Розкопки відбувалися у складних умовах — сильні дощі загрожували знову затопити знахідку. Команда археологів та волонтерів протягом 12 днів і ночей працювала над її збереженням. Деревину, яка кришилася від контакту з повітрям, обгорнули скловолокном та піною, щоб переправити у безпечне місце. Консервація тривала 16 років.

Від 2000 року човен експонують у музеї Ігаля Аллона в Гіносарі. Він приваблює численних паломників і дослідників, адже пов’язаний із біблійними подіями. Водночас науковці наголошують: довести, що саме цим човном користувався Ісус чи його учні, неможливо, адже тоді на озері діяло близько 600 човнів.

Реклама

Нагадаємо, вчені «довели» реальність двох чудес Ісуса, зокрема, перетворення п’яти хлібин і двох рибин на достатню кількість їжі для 5 тисяч послідовників. Нове дослідження надало наукове підґрунтя біблійним історіям про Ісуса Христа, зокрема повну картину того, коли і де це сталося.

Раніше біблійне Галілейське море стало криваво-червоним. Місцеві жителі та туристи, які спостерігали за зміною, порівнювали її з біблійною подією, описаною у книзі Вихід, коли річка Ніл, за переказами, перетворилася на кров під час однієї з десяти кар Єгипту.