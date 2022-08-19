Зниклий вид тасманійського тигра збираються "воскресити": що задумали генетики

"Первинцем" дослідницької команди стане зниклий майже століття тому тасманський тигр. Вчені сподіваються, що у процесі дослідження їм вдасться не тільки повернути до життя давно зниклий вигляд, а й стримати руйнування природного середовища Австралії.

Про це пише Daily Mail.

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Для цього дослідники використовують технологію стовбурових клітин.

Під час експерименту вчені планують взяти клітини жирнохвостої сумчастої миші (даннарта), саме вона має найбільш схожу ДНК із усіх існуючих нині видів, і за допомогою технології редагування генів перетворити їх на "тилацинові". Потім вченим необхідно буде створити ембріон і помістити його до штучної матки чи сурогатної матері Даннарта. Якщо експеримент виявиться вдалим, вирощену особину планують повернути до її рідної екосистеми Австралії.

Тасманський тигр став жертвою людства. Близько трьох тисяч років тому представники цього виду, що мешкали в Австралії та Новій Гвінеї, зникли з материка. Популяцію, що залишилася, ізольовану на острові Тасманія, знищили на початку XX століття — останній тасманський тигр помер у зоопарку Хобарта 1936 року.

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