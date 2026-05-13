Знімки з космосу зафіксували незвичайну активність вулкана
Супутниковы фото показують темні канали з попелу та вулканічних уламків, що прорізають засніжені схили вулкана Шивелуч.
Один з найактивніших вулканів на Землі розтоплює сніг зсередини, в той час як вулканічне тепло продовжує просочуватися крізь замерзлий ландшафт Камчатського півострова.
Про це пише видання space.com з посиланням на нові супутникові знімки.
Знімки, отримані супутником Landsat 9, показують темні канали з попелу та вулканічних уламків, що прорізають засніжені схили вулкана Шивелуч.
Шивелуч — один із найактивніших вулканів на нашій планеті. Супутники часто виявляють відкладення попелу, теплові сигнатури та лавини гарячих порід, що стікають його схилами.
У центрі вулкана розташований зростаючий лавовий купол — курган густої, повільно рухомої лави, яка в останні місяці розширювалася всередині кратера Шивелуч у формі підкови.
Коли частини нестабільного купола руйнуються, вони можуть спровокувати швидкі пірокластичні потоки, що складаються з гарячого попелу, газу та вулканічної породи. Ці потоки залишають після себе товсті відкладення, які можуть утримувати тепло протягом місяців або навіть років після виверження.
Це затримане тепло видно з космосу.
На нових супутникових знімках видно, що сніг розтанув уздовж кількох каналів, де свіжі вулканічні відкладення поширилися по схилах вулкана за останні місяці.
Деякі з темних шрамів, виділених на знімках, можуть все ще містити тепло від потужного виверження Шивелуча 2023 року, яке спричинило величезні пірокластичні потоки, що прорвались через вулкан.
«Шивелуч — це неймовірний вулкан, він проходить цикли руйнування, але потім знову і знову відновлюється завдяки постійній вулканічній активності», — сказала вулканолог Джанін Кріппнер у заяві, опублікованій разом із зображеннями, опублікованими Обсерваторією Землі NASA.
Нагадаємо, результати нового дослідження свідчать, що знаменитий супервулкан Єллоустоун, імовірно, підживлюється не глибинним джерелом магми, як вважали раніше, а процесами у верхніх шарах Землі.