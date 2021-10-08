Знову "лежить": користувачі скаржаться на збій у роботі Instagram

Знову "лежить": користувачі скаржаться на збій у роботі Instagram

Соцмережа не працює одразу в кількох країнах.

У сімейства Facebook знову тимчасові втрати. Цього разу знову "лежить" Instagram. На збій у соцмережі скаржаться, зокрема, користувачі з України, США, Канади, Німеччини, Великої Британії та інших країн.

Користувачам Instagram система масово пише, що "не вдалося оновити стрічку" або ж немає підключення до Інтернету. Також юзери скаржаться, що не можна відправити голосові повідомлення.

"Ми знаємо, що у деяких із вас зараз можуть виникнути проблеми з використанням Instagram. Нам дуже шкода і працюємо якнайшвидше, щоб це виправити", - ідеться в повідомленні Instagram на сторінці в соцмережі-конкурентові - Twitter.

Що стало причиною збою в роботі цього разу, в компанії поки що не повідомили.

Downdetector

Нагадаємо, один із наймасштабніших збій у роботі соцмереж та сайтів стався цього тижня – у понеділок, 4 жовтня. Зокрема, тоді майже 6 годин не працювали соцмережі та месенджери компанії Facebook. Причиною неполадок попередньо називали внутрішню помилку налаштувань.

Сервіси відновили роботу лише після 6-годинної паузи. І за цей час вартість акцій компанії Facebook впала. Статки засновника соцмережі Марка Цукерберга знизились на майже 7 мільярдів доларів. Згодом акції піднялися в ціні й він повернув частину статків.

Окрім того, шалена кількість користувачів утекла до конкурентів. Власник Telegram Павел Дуров заявив, що у його месенджері під час цього збою зареєструвалися рекордні 70 мільйонів нових користувачів.

А вже 6 жовтня користувачі знову скаржилися на проблеми в роботі Facebook та Instagram.

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