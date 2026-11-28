Руїни піраміди / Ілюстративне зображення / © Фото з відкритих джерел

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У червні 2008 року новини про нібито відкриття загубленої четвертої піраміди в Єгипті облетіли світ. Її навіть називали вищою за Велику піраміду Хеопса. Однак ця споруда нікуди не зникала. Йдеться про давню усипальницю фараона Джедефра, руїни якої розташовані неподалік від Гізи.

Як відому археологічну пам’ятку перетворили на сенсацію про загублену піраміду, розповідає Daily Galaxy.

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Де насправді розташована четверта піраміда

Фараон Джедефра був сином Хеопса, що збудував Велику піраміду, та третім правителем IV династії Стародавнього Єгипту. Для своєї усипальниці він обрав місце в Абу-Роаш — приблизно за 8 км на північний захід від плато Гіза.

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Тобто це не четверта піраміда безпосередньо серед знаменитих трьох споруд Гізи, а окремий царський поховальний комплекс неподалік від них.

Про цю пам’ятку знали задовго до 2008 року. Французький інститут східної археології зазначає, що європейські дослідники описували Абу-Роаш ще в XIX столітті. Німецький археолог Карл Лепсіус обстежував піраміду взимку 1842–1843 років, а в 1880–1882 роках її досліджував британський єгиптолог Фліндерс Петрі.

Перші повноцінні археологічні розкопки провів Французький інститут східної археології у 1901–1902 роках. Дослідники знайшли фрагменти статуй із написами, за якими вдалося встановити, що споруду збудували саме для Джедефра. Нові розкопки відбувалися також у 1912–1913 роках.

Сенсаційна історія 2008-го виникла, коли до пам’ятки знову привернули увагу завдяки роботам єгиптолога Захі Хавасса та телевізійному документальному проєкту The Lost Pyramid. Фільм, над яким працювали три роки, показали одночасно у 138 країнах. Давню археологічну історію фактично подали як нове відкриття.

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Чому від піраміди залишилася лише кам’яна основа

Споруду Джедефра звели на природному скелястому підвищенні. Її основа мала приблизно 106 метрів завдовжки з кожного боку, а початкову висоту дослідники оцінюють приблизно у 66–67 метрів. Для порівняння, Велика піраміда Хеопса спочатку сягала 146,5 метра.

Певну плутанину з висотою спричинило саме розташування пам’ятки. Вона стоїть на значно вищій природній ділянці, тому за окремими вимірюваннями абсолютної висоти над рівнем моря її вершина могла опинятися вище за вершину піраміди Хеопса. Але це не означає, що сама споруда була вищою.

Тепер від піраміди залишився кам’яний масив заввишки приблизно 10–12 метрів. Причина — багатовікове розбирання споруди на будівельний матеріал. Каміння використовували для зведення інших будівель, зокрема в Каїрі.

У праці The Treasures of the Pyramids археолог Мішель Валлоджа наводить свідчення Фліндерса Петрі, який у 1882 році скаржився, що камені з пам’ятки вивозили зі швидкістю до 300 верблюжих вантажів на день. Руйнування почалося ще в римську добу й тривало до кінця XIX століття.

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Чи була піраміда добудована

Довгий час археологи сперечалися, чи встиг Джедефра завершити свою усипальницю. Підставою для сумнівів були скромні залишки споруди та припущення, що фараон правив лише близько восьми років.

Однак від 1995 року на місці працювала спільна археологічна місія Французького інституту східної археології та Женевського університету. Дослідники вивчали не лише саму піраміду, а й навколишні споруди.

Вони виявили елементи поховального храму, приміщення для релігійного культу, господарські будівлі, місце для ритуального човна та невелику додаткову піраміду. Такі знахідки дали змогу відновити загальну структуру царського поховального комплексу.

За висновком Валлоджі, ці споруди з’явилися вже після завершення основної піраміди. Тому дослідники місії дійшли висновку, що пам’ятку не покинули недобудованою, як вважали раніше.

Отже, загадка четвертої піраміди виявилася значно прозаїчнішою, ніж обіцяли сенсаційні заголовки: її не загубили й не знайшли заново. Вона просто пережила століття руйнувань, а її справжню історію археологам довелося поступово відновлювати за залишками кам’яних конструкцій, написами та поховальними спорудами.

Які ще таємниці Стародавнього Єгипту розкривають археологи

Археологічні дослідження Єгипту регулярно приносять нові знахідки. Наприклад, нещодавно стало відомо про поховання із золотими язиками та численні кам’яні й глиняні труни в некрополі провінції Менуфія. Дослідники припускають, що там ховали представників середнього класу, а розташування некрополя могло бути пов’язане з торговельним шляхом, яким перевозили сіль для муміфікації.

Не менш цікавою залишається історія будівництва пірамід. Французькі дослідники висунули гіпотезу про гідравлічний підйомник, який нібито міг допомагати давнім єгиптянам переміщувати важкі кам’яні блоки під час спорудження піраміди Джосера.

А інша історія стосується піраміди цариці Нейт у Саккарі. Її знайшли ще 2010 року, але лише через десятиліття археологи змогли встановити власницю. Таємницю імені цариці допомогли розкрити написи у поховальному храмі та на обеліску, які пережили понад чотири тисячоліття.

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