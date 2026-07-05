Зникнення цих тварин може запустити руйнування цілих екосистем — дослідження

хижак / © Pexels

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Міжнародна група вчених дійшла висновку, що для стабільності екосистем недостатньо лише великої кількості видів. Вирішальну роль відіграють хижаки, які підтримують баланс у природі, регулюють чисельність інших тварин і забезпечують безперервний рух енергії в харчових ланцюгах.

Результати дослідження опубліковані в авторитетному журналі Nature.

Науковці проаналізували понад 300 екосистем

Дослідження очолив еколог Ендрю Д. Барнс з Університету Вайкато (Нова Зеландія). До роботи долучилися фахівці більш ніж із 20 наукових установ.

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Вчені проаналізували 318 харчових мереж з різних куточків світу — океанів, морів, озер, річок і ґрунтових екосистем.

Замість простого підрахунку кількості видів дослідники вимірювали так званий потік енергії — кількість енергії, яка передається між організмами під час живлення.

Саме цей показник дозволяє оцінити, наскільки ефективно функціонує екосистема.

Більше видів — більше енергії

Дослідження показало, що зі збільшенням біорізноманіття значно зростає й обсяг енергії, який проходить через харчові ланцюги.

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Особливо помітним було зростання енергії, що доходить до хижаків.

У найбагатших за видовим складом екосистемах до верхніх ланок харчового ланцюга передавалося майже у 70 разів більше енергії, ніж у бідніших екосистемах.

Чому хижаки такі важливі

За словами дослідників, саме хижаки забезпечують стабільність природних систем.

Вони:

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контролюють чисельність травоїдних тварин;

стримують поширення шкідників;

підтримують природний баланс;

підвищують стійкість екосистем до кліматичних змін та інших стресових факторів.

Різні види хижаків зазвичай полюють на різну здобич, завдяки чому не конкурують між собою, а ефективно розподіляють ресурси.

Втрата хижаків запускає небезпечний ланцюг

Науковці наголошують, що саме верхівка харчового ланцюга є найбільш вразливою.

Через втрату природних середовищ існування, забруднення та зміну клімату чисельність хижаків у багатьох регіонах світу скорочується.

Це може мати серйозні наслідки для всієї екосистеми.

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«Коли хижаки зникають через втрату середовища існування, забруднення або зміну клімату, наслідки поширюються на всю екосистему й послаблюють її ключові функції», — пояснив керівник дослідження Ендрю Барнс.

Важливо не лише зберегти види, а й зв’язки між ними

Старший автор дослідження, науковець Німецького центру інтегративних досліджень біорізноманіття Бенуа Гозенс, наголосив, що екосистеми працюють завдяки взаємодії між видами.

«Види не існують ізольовано один від одного. Екосистеми функціонують завдяки мережі взаємозв’язків», — зазначив він.

На думку дослідників, сучасні природоохоронні заходи мають бути спрямовані не лише на запобігання вимиранню окремих видів, а й на збереження всієї структури харчових мереж.

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Саме взаємозв’язки між рослинами, травоїдними та хижаками забезпечують продуктивність озер, стійкість лісів, природний контроль шкідників у сільському господарстві та загальне здоров’я екосистем.

За словами авторів роботи, збереження цих природних зв’язків може виявитися навіть важливішим, ніж охорона окремих видів тварин чи рослин.

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