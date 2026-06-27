Жодного мародера за тисячу років: вчені випадково натрапили на моторошне поселення мая

Руїни цивілізації мая / Ілюстративне фото

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Глибоко у лісах Мексики дослідники відшукали стародавнє приховане поселення цивілізації мая, яке вражає своїм ідеальним станом збереження. На території площею п’ятнадцять гектарів науковці виявили цілий комплекс житлових і релігійних споруд, а також кам’яні монументи з моторошними сценами.

Про це пише LADbible.

Технології та унікальні знахідки

Поселення епохи Пізнього класичного періоду вдалося відшукати у біосферному заповіднику Калакмул завдяки технології повітряного лазерного сканування LiDAR. Щоб дістатися до руїн, експедиції довелося власноруч прорубувати понад п’ять кілометрів густих непрохідних хащів. На очищеній ділянці дослідники побачили повноцінне стародавнє місто з площами, палацами, терасами та складною системою водних каналів.

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Справжньою гордістю знахідки став пірамідальний храм заввишки близько чотирьох метрів, який зберігся у неймовірно гарному стані. За словами археолога Вітана Вуяновича, це перша подібна релігійна споруда в його практиці, на стінах якої досі можна чітко розгледіти стародавні ієрогліфи. Поруч із храмом вчені також розкопали чотирнадцять вівтарів та кам’яних стел із загадковими посланнями.

Зловісні різьблення та назва міста

Найбільшу увагу науковців привернув монумент, на якому викарбувана відверта сцена обезголовлювання. Дослідники встановили, що цей моторошний малюнок був створений приблизно 849 року нашої ери. Попри солідний вік, усі артефакти та споруди залишилися абсолютно неушкодженими завдяки повній відсутності сучасних доріг.

«За останні три роки це перше місто, яке ми знайшли недоторканим, без жодних ознак мародерства. Це було відкриття, великий сюрприз для нас», — зізнався керівник експедиції Іван Шпрайц.

Через таку ізольованість від цивілізації та крадіїв археологи вирішили дати поселенню символічне ім’я Мінанбе. У перекладі з місцевої мови юкатекських мая це слово буквально означає «тут немає шляху». Таким чином дослідники продовжили давню археологічну традицію називати знайдені руїни на честь обставин їхнього відкриття.

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Нагадаємо, археологи несподівано знайшли середньовічне поселення, про яке всі забули 600 років тому. Поселення Ехене неодноразово фігурувало в середньовічних записах, однак після XV століття будь-які згадки про нього зникли.

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