Золото на сотні тисяч доларів під ногами: пара випадково відкопала монети Тюдорів

Монети / © pixabay.com

Реклама

Звичайний ремонт на задньому дворі обернувся для подружжя з півдня Англії справжньою археологічною сенсацією. Під час лагодження стовпа огорожі поблизу Мілфорд-он-Сі в графстві Гемпшир вони витягли з глини понад 70 золотих монет епохи Тюдорів, які пролежали під землею майже п’ять століть. Знахідку зробили у квітні 2020 року.

Про це повідомило видання earth.com.

Коли глину змили водою, на поверхні монет проступили добре збережені портрети англійських правителів. Скарб передали на експертизу до Музею Ашмола, де фахівці зіставили позначки з відомими зразками королівського монетного двору.

Реклама

Дослідженням керував нумізмат Джон Нейлор. За дрібними подряпинами, шрифтом і ініціалами експерти встановили, що монети охоплюють період від 1420-х років до правління Генріха VIII. Найпізніші екземпляри дозволили датувати приховування скарбу кінцем 1530-х років. На деяких монетах поряд із королівською літерою видно ініціали королев — зокрема Катерини Арагонської та Джейн Сеймур, що допомогло точніше визначити час карбування.

Фахівці вважають, що це не разовий «зарплатний» запас, а заощадження, які накопичували десятиліттями. У скарбі представлені різні номінали — ангели та корони, що свідчить про використання монет як у щоденних розрахунках, так і в офіційних платежах.

Історики пов’язують скарб із періодом Розпуску монастирів — масштабною кампанією Генріха VIII у 1530-х роках, коли королівська влада вилучала майно церков і пріоратів. Саме тоді релігійні громади намагалися приховати золото від конфіскацій. Проте заощадження могли належати й місцевим торговцям, які побоювалися втратити накопичене.

Монети збереглися надзвичайно добре: золото не піддається корозії, а глинистий ґрунт обмежував доступ повітря. На одній з них і сьогодні помітний образ Святого Михайла, що вражає дракона, — характерна ознака номіналу «ангел».

Реклама

2021 року археологи повторно обстежили подвір’я та знайшли ще шість уламків, остаточно підтвердивши місце походження скарбу. А 5 листопада 2025 року колекція, вже розбита на невеликі групи, була продана на аукціоні в Цюриху за понад 380 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 445 000 доларів США).

Нагадаємо, раніше загублений інструмент привів до одного з найбільших археологічних відкриттів XX століття. У Саффолку знайшли тисячі римських монет, золото й срібло, сховані близько 1600 років тому.