Золото, срібло, монети, сережки: металошукач натрапив на 800-річний скарб

У Німеччині шукач скарбів за допомогою металошукача натрапив на знахідку: 800-річний скарб золотих прикрас та монет. Серед артефактів були особливі речі — візантійські сережки та монета в ісламському стилі.

Про це повідомляє Live Science.

Про знахідку повідомили Державний археологічний департамент Шлезвіг-Гольштейну (ALSH). Після археологічного дослідження та розкопок виявили різні артефакти, зокрема срібні та золоті вироби.

"Скарб складався з двох дуже якісних золотих сережок з напівдорогоцінним камінням, позолоченої брошки-псевдомонети, двох позолочених перстнів з камінням, фрагмента перстня, невеликого колись позолоченого перфорованого диска, брошки-кільця і близько 30 срібних монет, деякі з них сильно фрагментовані", — повідомив Ульф Ікеродт, директор ALSH.

Найцікавішими предметами у скарбі є дві сережки.

"Вони, ймовірно, датуються часом близько 1100 року і відповідають традиціям візантійських ювелірів", — сказав Ікеродт.

Скарб також містив імітацію ісламської монети — золотого динара Альмохада, яку перетворили на брошку. Халіфат Альмохадів був мусульманською династією, яка правила півднем Іспанії та північчю Африки між 12 і 13 століттями. 30 срібних монет, викарбуваних за часів данського короля Вальдемара II, вказують на те, що скарб закопали десь після 1234 року.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

Які скарби приховувала у собі усипальниця єгипетського фараона Тутанхамона

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