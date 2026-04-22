Золото та інші дорогоцінні метали витікають з ядра Землі: вчені зробили несподіване відкриття

Виверження вулкана / © Associated Press

Учені виявили нові докази того, що дорогоцінні метали, зокрема золото та рутеній, можуть повільно підійматися з ядра Землі до поверхні через вулканічну активність. Дослідження ставить під сумнів попереднє уявлення про те, що ядро планети є майже повністю ізольованим від інших її шарів.

Про це повідомило видання Earth.com.

Величезні запаси золота та інших металів приховані глибоко всередині Землі — під товстою земною корою та шарами розпеченої породи. Раніше науковці вважали, що ці елементи залишаються поблизу межі ядра та мантії — на глибині близько 3000 кілометрів. Однак нові дані свідчать, що частина цього матеріалу може поступово просочуватися вгору.

Ключовим доказом стали сліди рутенію, виявлені в лаві на Гавайських островах. Саме цей метал, за словами дослідників, може бути маркером речовини, що походить із найглибших надр Землі.

Багато висновків ґрунтуються на роботі доктора Нільса Месслінга з Геттінгенського університету. Він заявив, що перші результати дослідження стали несподіваними для команди.

«Коли надійшли перші результати, ми зрозуміли, що буквально натрапили на золото! Наші дані підтвердили, що матеріал з ядра, включаючи золото та інші дорогоцінні метали, просочується в мантію Землі», — пояснив учений.

Крім рутенію, дослідники виявили ізотопні аномалії вольфраму у вулканічних породах. Порівняння ізотопних співвідношень показало відхилення, які, за словами науковців, можна пояснити лише наявністю прихованого джерела глибоко всередині планети.

Професор Маттіас Віллболд із того ж університету зазначив, що результати свідчать не лише про те, що ядро Землі не є настільки ізольованим, як вважалося раніше, а й про масштабні потоки перегрітого мантійного матеріалу.

За його словами, кілька сотень квадрильйонів метричних тонн породи можуть зароджуватися на межі ядра та мантії та підійматися до поверхні, формуючи океанічні острови, зокрема Гаваї. Саме розплавлена порода, яка живить ці вулкани, і могла принести на поверхню частинки металів.

Науковці наголошують, що цей процес надзвичайно повільний за людськими мірками. Проте навіть незначний потік протягом мільйонів років може перенести велику кількість цінних елементів.

Дослідники також зазначають, що частина золота та інших металів, які нині використовуються в електроніці, медицині та відновлюваній енергетиці, теоретично могла колись перебувати ближче до центру Землі.

Водночас учені підкреслюють: йдеться не про можливість швидкого видобутку золота. Поточний потік металів із ядра занадто малий, щоб спричинити «золоту лихоманку». Відкриття важливе передусім для геології, оскільки може змінити уявлення про розподіл металів, еволюцію Землі та процеси обміну речовинами між її внутрішніми шарами.

Крім того, рух ізотопів рутенію може дати нові підказки про те, з яких матеріалів формувалася Земля понад 4,5 мільярда років тому. Деякі з металів, які сьогодні потрапляють на поверхню через вулкани, можуть бути залишками найдавніших етапів формування планети.

Наступним етапом досліджень стане визначення швидкості, з якою метали залишають ядро, та механізму їхнього підйому крізь мантію. Нові ізотопні вимірювання інших елементів можуть допомогти науковцям краще зрозуміти внутрішню будову Землі та її геологічну еволюцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гора Еребус в Антарктиді, яку вважають одним із найзагадковіших вулканів планети, щодня викидає в повітря близько 80 грамів кристалізованого золота.