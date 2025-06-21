Вулкан на Гавайях / © Associated Press

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Дослідники виявили, що гавайські вулкани вивергають золото із земного ядра. Відкриття вчених ставить під сумнів давнє твердження про те, що ядро Землі геохімічно ізольоване.

Про нове дослідження пише Еarth.com.

За оцінками геохіміків, понад 99% усього земного золота досі перебуває в ядрі. Його маса настільки велика, що, згідно з модельними підрахунками, цього вистачило б, щоб покрити суходіл планети шаром завтовшки до 50 см. Такі припущення базуються на порівнянні концентрацій сидерофільних елементів у метеоритах і земній мантії.

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«Коли надійшли перші результати, ми зрозуміли, що буквально виявили золото. Наші дані підтвердили, що матеріал з ядра, включаючи золото та інші дорогоцінні метали, просочується в мантію Землі», — поділився доктор Месслінг.

Він та інші дослідники виявили хімічні сигнатури в лаві, які свідчать про те, що метали можуть мігрувати з ядра до поверхні.

Ця робота узгоджується з попередніми дослідженнями, які вказували на різні ізотопи вольфраму в певних вулканічних породах. Порівнюючи точні співвідношення ізотопів, дослідники помітили аномалії, які можна пояснити лише прихованим джерелом глибоко всередині планети.

Значна частина цих доказів знайшла своє підтвердження в розплавленій породі, яка живить вулкани Гаваїв.

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Це відкриття важливе, оскільки про земне ядро все ще відомо надто мало, особливо, коли йдеться про його внутрішню будову — воно все ще залишається повною загадкою. Дані вказують, що воно дійсно приховано в надрах Землі й воно металеве — на жаль, це все, що нам відомо напевно. Вчені досі сперечаються про те, з чого воно складається.

«Геологи колись уявляли ядро ​​як ізольований резервуар, відокремлений тисячами миль щільної породи. Нещодавні дані ставлять під сумнів це уявлення та вказують на повільний, але стабільний обмін матеріалами», — додав Месслінг.

Раніше повідомлялося, що активна вулканічна гора в холодній Антарктиці щодня викидає в атмосферу золото.