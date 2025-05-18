Золотий Будда понад тисячу років приховував величезний скарб: знахідка здивувала археологів

Під статуєю Будди в Тайланді знайшли дивовижний скарб

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Дивовижний скарб із десятків золотих, срібних та бронзових предметів був виявлений у Таїланді під знаменитою статуєю Будди, що лежить усередині храмового комплексу Ват Таммачак Сема Рам під час проведення ремонтно-будівельних робіт.

Про це повідомив сайт Popular Mechanics.

Копаючи дренажну систему на глибині трохи більше метра під статуєю Будди, робітники натрапили на керамічний контейнер. Усередині цього контейнера знаходилися 33 стародавні прикраси із золота, срібла та бронзи.

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Серед предметів були золоті каблучки, срібні сережки і пара особливих бронзових сережок, характерних для періоду Двароваті (близько 1300 років тому).

Робітники припустили, що поруч можуть бути інші скарби, і продовжили розкопки під статуєю лежачого Будди, яка вважається найдовшою і найстарішою в країні. Її довжина становить 13 метрів, а вік оцінюється приблизно 1350 років.

В результаті розкопок було знайдено ковані металеві листи, покриті складним художнім візерунком, створеним за допомогою техніки тиснення. На одному з них — прямокутному аркуші золота розміром приблизно 7*12 см — зображений Будда, що сидить. Невеликий отвір у правому верхньому кутку предмета говорить про те. що його могли носити як підвіску. На іншому аркуші з тисненням зі сплаву свинцю та олова також було зображення Будди, що стоїть в арочній рамі в оточенні двох постатей, одна з яких може бути зображенням індуїстського бога Брахми.

Експерти припустили, що знайдені предмети були ритуальними дарами, які навмисно закопали під статуєю. Нині Національний музей Пхімаї займається консервацією та каталогізацією археологічних знахідок.

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